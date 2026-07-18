A diplomacia militar do governo Lula em tempos de avanço de Trump na América Latina

Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro realizou recentemente um giro por países da América Latina.

Conhecido por sua capacidade de interlocução política, Múcio foi ao Chile, Argentina, Peru e Paraguai buscar alianças militares e negócios para nossa indústria de defesa, pródiga em armas e tecnologia de guerra.

Além das questões econômicas, Múcio usou a boa imagem das Forças Armadas brasileiras nos países vizinhos para reaproximar o Brasil de seus parceiros.

Com o mundo assistindo a uma nova corrida armamentista, diante da escalada de conflitos em diferentes áreas do planeta, o ministro encontrou um caminho estratégico para fortalecer a posição regional do Brasil.

Continua após a publicidade

Enquanto a gestão petista pena para abrir diálogo com o governo de Javier Milei na Argentina, por exemplo, Múcio foi muito bem recebido para reuniões em Buenos Aires em que ofereceu aos hermanos um catálogo com mais de 300 produtos militares brasileiros, entre armamentos, munições, equipamentos de comunicação, drones, aeronaves e embarcações produzidas por aqui.

No Chile, o ministro percorreu temas como união regional e atuação estratégica, além de oferecer ao governo unidades do cargueiro militar da Embraer, o KC-390, a aeronave de transporte militar mais avançada já produzida no Brasil.

Continua após a publicidade

No Paraguai, a missão de Múcio teve por objetivo estabelecer cooperação com Assunção, estimulando uma atuação conjunta de defesa na região. Múcio foi recebido pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña.

No Peru, o ministro de Lula discutiu formas de atuação conjunta contra o crime organizado, um tema que segue alimentando tensões internacionais na região, depois de os Estados Unidos classificarem facções brasileiras como organizações terroristas.

Continua após a publicidade

As viagens de Múcio, além de estimularem negócios e fortalecerem o setor de defesa, suprem uma lacuna da diplomacia petista no Planalto, que pouco se empenhou, neste mandato de Lula, em fortalecer as alianças e do Brasil como líder regional.