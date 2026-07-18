Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Brasil

A diplomacia militar do governo Lula em tempos de avanço de Trump na América Latina

Ministro da Defesa, José Múcio vem percorrendo os países vizinhos num movimento para fortalecer a integração regional e ampliar negócios na área de defesa

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 16h01
CONCILIADOR - José Múcio: apenas “alguns” fardados “indisciplinados” se envolveram em planos golpistas
Em poucas viagens, o ministro da Defesa fez mais pelas alianças regionais brasileiras do que toda a diplomacia petista do Planalto no atual governo Lula (CHARLES SHOLL BRAZIL PHOTO PRESS/AFP)
Continua após publicidade
A diplomacia militar do governo Lula em tempos de avanço de Trump na América Latina Priorizar nos meus resultados Google

Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro realizou recentemente um giro por países da América Latina.

Conhecido por sua capacidade de interlocução política, Múcio foi ao Chile, Argentina, Peru e Paraguai buscar alianças militares e negócios para nossa indústria de defesa, pródiga em armas e tecnologia de guerra.

Além das questões econômicas, Múcio usou a boa imagem das Forças Armadas brasileiras nos países vizinhos para reaproximar o Brasil de seus parceiros.

Com o mundo assistindo a uma nova corrida armamentista, diante da escalada de conflitos em diferentes áreas do planeta, o ministro encontrou um caminho estratégico para fortalecer a posição regional do Brasil.

Siga
Continua após a publicidade

Enquanto a gestão petista pena para abrir diálogo com o governo de Javier Milei na Argentina, por exemplo, Múcio foi muito bem recebido para reuniões em Buenos Aires em que ofereceu aos hermanos um catálogo com mais de 300 produtos militares brasileiros, entre armamentos, munições, equipamentos de comunicação, drones, aeronaves e embarcações produzidas por aqui.

No Chile, o ministro percorreu temas como união regional e atuação estratégica, além de oferecer ao governo unidades do cargueiro militar da Embraer, o KC-390, a aeronave de transporte militar mais avançada já produzida no Brasil.

Continua após a publicidade

No Paraguai, a missão de Múcio teve por objetivo estabelecer cooperação com Assunção, estimulando uma atuação conjunta de defesa na região. Múcio foi recebido pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña.

No Peru, o ministro de Lula discutiu formas de atuação conjunta contra o crime organizado, um tema que segue alimentando tensões internacionais na região, depois de os Estados Unidos classificarem facções brasileiras como organizações terroristas.

Continua após a publicidade

As viagens de Múcio, além de estimularem negócios e fortalecerem o setor de defesa, suprem uma lacuna da diplomacia petista no Planalto, que pouco se empenhou, neste mandato de Lula, em fortalecer as alianças e do Brasil como líder regional.

Publicidade
TAGS:
Governo Lula
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).