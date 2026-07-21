A dificuldade de aliado de Lula e Alcolumbre à reeleição em estado estratégico da Amazônia, segundo pesquisa
No Amapá, governador Clécio Luís aparece 40 pontos atrás do ex-prefeito Antônio Furlan, que tem a esposa como favorita ao Senado, indica Paraná Pesquisas
O ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), é amplo favorito ao governo do Amapá em 2026 e pode frustrar os planos de reeleição do atual governador, Clécio Luís (União Brasil), aliado próximo do senador Davi Alcolumbre (União) e apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento Paraná Pesquisas foi divulgado nesta terça-feira, 21.
Conforme a pesquisa, Antônio Furlan lidera com 65,5% das intenções de voto no primeiro turno contra 26,3% de Clécio Luís, podendo vencer já na primeira rodada de votação. Já no segundo turno, o ex-prefeito da capital tem 66% do eleitorado ante 26,7% do atual governador, marcando vantagem entre 33,3 e 39,3 pontos no limite da margem de erro.
Governador — Amapá — 1º turno (cenário único)
- Antônio Furlan (PSD): 65,5%
- Clécio Luís (União Brasil): 26,3%
- Marcos Reategui (PSD): 0,5%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4,3%
- Não sabe/não opinou: 3,5%
Governador — Amapá — 2º turno (cenário único)
- Antônio Furlan (PSD): 66,0%
- Clécio Luís (União Brasil): 26,7%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4,0%
- Não sabe/Não opinou: 3,3%
Esposa de Furlan é favorita ao Senado com ampla margem sobre candidatos à reeleição
A ex-primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Podemos), é forte favorita a ocupar uma vaga no Senado pelo Amapá a partir de 2027. Conforme o levantamento Paraná Pesquisas, a esposa de Antônio Furlan varia de 60% a 62,7% das intenções de voto no estado.
O resultado coloca Rayssa Furlan com larga dianteira sobre os dois senadores que disputam a reeleição no Amapá: Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (PT). Em dois cenários simulados, o pessedista tem entre 37,7% e 42,9% do eleitorado, enquanto o atual líder do governo Lula no Congresso pontua de 35,1% a 36,9% no levantamento.
Senador — Amapá (cenário 1)
- Rayssa Furlan (Podemos): 60,0%
- Lucas Barreto (PSD): 37,7%
- Randolfe Rodrigues (PT): 35,1%
- Alliny Serrão (União Brasil): 13,6%
- Acácio Favacho (MDB): 12,3%
- João Capiberibe (PSB): 10,0%
- Teles Júnior (PDT): 5,6%
- Juíza Joenilda (Novo): 2,5%
- Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,2%
- Não sabe/ não opinou: 3,7%
Senador — Amapá (cenário 2)
- Rayssa Furlan (Podemos): 62,7%
- Lucas Barreto (PSD): 42,9%
- Randolfe Rodrigues (PT): 36,9%
- Alliny Serrão (União Brasil): 17,5%
- João Capiberibe (PSB): 10,9%
- Juíza Joenilda (Novo): 3,2%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,3%
- Não sabe/ Não opinou: 4,0%
O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.100 eleitores em 14 municípios do Amapá entre os dias 18 e 20 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AP-02651/2026.