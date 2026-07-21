A dificuldade de aliado de Lula e Alcolumbre à reeleição em estado estratégico da Amazônia, segundo pesquisa

Ler Resumo





Uma pesquisa Paraná aponta Antônio Furlan (PSD) como favorito esmagador ao governo do Amapá em 2026, com 65,5% das intenções de voto no 1º turno, superando o atual governador Clécio Luís (União Brasil). Sua esposa, Rayssa Furlan (Podemos), também lidera com folga a corrida pelo Senado, prometendo agitar o cenário político local.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), é amplo favorito ao governo do Amapá em 2026 e pode frustrar os planos de reeleição do atual governador, Clécio Luís (União Brasil), aliado próximo do senador Davi Alcolumbre (União) e apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento Paraná Pesquisas foi divulgado nesta terça-feira, 21.

Conforme a pesquisa, Antônio Furlan lidera com 65,5% das intenções de voto no primeiro turno contra 26,3% de Clécio Luís, podendo vencer já na primeira rodada de votação. Já no segundo turno, o ex-prefeito da capital tem 66% do eleitorado ante 26,7% do atual governador, marcando vantagem entre 33,3 e 39,3 pontos no limite da margem de erro.

Governador — Amapá — 1º turno (cenário único)

Antônio Furlan (PSD): 65,5%

Clécio Luís (União Brasil): 26,3%

Marcos Reategui (PSD): 0,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,3%

Não sabe/não opinou: 3,5%

Governador — Amapá — 2º turno (cenário único)

Continua após a publicidade

Antônio Furlan (PSD): 66,0%

Clécio Luís (União Brasil): 26,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,0%

Não sabe/Não opinou: 3,3%

Esposa de Furlan é favorita ao Senado com ampla margem sobre candidatos à reeleição

A ex-primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Podemos), é forte favorita a ocupar uma vaga no Senado pelo Amapá a partir de 2027. Conforme o levantamento Paraná Pesquisas, a esposa de Antônio Furlan varia de 60% a 62,7% das intenções de voto no estado.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Continua após a publicidade

O resultado coloca Rayssa Furlan com larga dianteira sobre os dois senadores que disputam a reeleição no Amapá: Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (PT). Em dois cenários simulados, o pessedista tem entre 37,7% e 42,9% do eleitorado, enquanto o atual líder do governo Lula no Congresso pontua de 35,1% a 36,9% no levantamento.

Senador — Amapá (cenário 1)

Continua após a publicidade

Rayssa Furlan (Podemos): 60,0%

Lucas Barreto (PSD): 37,7%

Randolfe Rodrigues (PT): 35,1%

Alliny Serrão (União Brasil): 13,6%

Acácio Favacho (MDB): 12,3%

João Capiberibe (PSB): 10,0%

Teles Júnior (PDT): 5,6%

Juíza Joenilda (Novo): 2,5%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,2%

Não sabe/ não opinou: 3,7%

Senador — Amapá (cenário 2)

Rayssa Furlan (Podemos): 62,7%

Lucas Barreto (PSD): 42,9%

Randolfe Rodrigues (PT): 36,9%

Alliny Serrão (União Brasil): 17,5%

João Capiberibe (PSB): 10,9%

Juíza Joenilda (Novo): 3,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,3%

Não sabe/ Não opinou: 4,0%

Continua após a publicidade

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.100 eleitores em 14 municípios do Amapá entre os dias 18 e 20 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AP-02651/2026.