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Brasil

A dificuldade de aliado de Lula e Alcolumbre à reeleição em estado estratégico da Amazônia, segundo pesquisa

No Amapá, governador Clécio Luís aparece 40 pontos atrás do ex-prefeito Antônio Furlan, que tem a esposa como favorita ao Senado, indica Paraná Pesquisas

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 08h57 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h57
À esquerda, um homem de óculos e camisa polo branca sorri sob céu azul. À direita, outro homem de óculos, barba e terno com gravata xadrez fala em um microfone
O ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD); e o governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil) (Prefeitura de Macapá/Divulgação)
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A dificuldade de aliado de Lula e Alcolumbre à reeleição em estado estratégico da Amazônia, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), é amplo favorito ao governo do Amapá em 2026 e pode frustrar os planos de reeleição do atual governador, Clécio Luís (União Brasil), aliado próximo do senador Davi Alcolumbre (União) e apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento Paraná Pesquisas foi divulgado nesta terça-feira, 21.

Conforme a pesquisa, Antônio Furlan lidera com 65,5% das intenções de voto no primeiro turno contra 26,3% de Clécio Luís, podendo vencer já na primeira rodada de votação. Já no segundo turno, o ex-prefeito da capital tem 66% do eleitorado ante 26,7% do atual governador, marcando vantagem entre 33,3 e 39,3 pontos no limite da margem de erro.

Governador — Amapá — 1º turno (cenário único)

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  • Antônio Furlan (PSD): 65,5%
  • Clécio Luís (União Brasil): 26,3%
  • Marcos Reategui (PSD): 0,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 4,3%
  • Não sabe/não opinou: 3,5%

Governador — Amapá — 2º turno (cenário único)

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  • Antônio Furlan (PSD): 66,0%
  • Clécio Luís (União Brasil): 26,7%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 4,0%
  • Não sabe/Não opinou: 3,3%

Esposa de Furlan é favorita ao Senado com ampla margem sobre candidatos à reeleição

A ex-primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Podemos), é forte favorita a ocupar uma vaga no Senado pelo Amapá a partir de 2027. Conforme o levantamento Paraná Pesquisas, a esposa de Antônio Furlan varia de 60% a 62,7% das intenções de voto no estado.

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O resultado coloca Rayssa Furlan com larga dianteira sobre os dois senadores que disputam a reeleição no Amapá: Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (PT). Em dois cenários simulados, o pessedista tem entre 37,7% e 42,9% do eleitorado, enquanto o atual líder do governo Lula no Congresso pontua de 35,1% a 36,9% no levantamento.

Senador — Amapá (cenário 1)

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  • Rayssa Furlan (Podemos): 60,0%
  • Lucas Barreto (PSD): 37,7%
  • Randolfe Rodrigues (PT): 35,1%
  • Alliny Serrão (União Brasil): 13,6%
  • Acácio Favacho (MDB): 12,3%
  • João Capiberibe (PSB): 10,0%
  • Teles Júnior (PDT): 5,6%
  • Juíza Joenilda (Novo): 2,5%
  • Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,2%
  • Não sabe/ não opinou: 3,7%

Senador — Amapá (cenário 2)

  • Rayssa Furlan (Podemos): 62,7%
  • Lucas Barreto (PSD): 42,9%
  • Randolfe Rodrigues (PT): 36,9%
  • Alliny Serrão (União Brasil): 17,5%
  • João Capiberibe (PSB): 10,9%
  • Juíza Joenilda (Novo): 3,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,3%
  • Não sabe/ Não opinou: 4,0%
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O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.100 eleitores em 14 municípios do Amapá entre os dias 18 e 20 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AP-02651/2026.

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