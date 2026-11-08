A diferença na visão do brasileiro no pós-eleição de 2022 e 2026, segundo nova pesquisa

A percepção dos brasileiros sobre o futuro do país apresenta mudanças em relação ao cenário registrado no pós-eleição de 2022. A parcela dos entrevistados que se declara otimista passou de 41% em dezembro daquele ano para 44% na pesquisa mais recente da Quaest. Já o percentual dos preocupados recuou de 54% para 48%.

Os dados indicam uma redução da distância entre os dois sentimentos. Em dezembro de 2022, a preocupação superava o otimismo em 13 pontos percentuais. Agora, a diferença é de quatro pontos. Apesar da aproximação, a preocupação continua à frente.

A torcida por um bom governo permanece?

O desejo de que Lula faça uma boa gestão praticamente não mudou. Na pesquisa de dezembro de 2022, 94% dos entrevistados afirmavam torcer para que o presidente fizesse um bom governo. No levantamento atual, o índice permanece em 94%.

A estabilidade aparece mesmo diante das mudanças registradas nas expectativas sobre o futuro do país. Na pesquisa mais recente, 4% disseram não torcer por um bom governo, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

O Brasil continua dividido após a eleição?

A percepção de que o país saiu dividido das urnas também recuou em relação a 2022. Naquele ano, 89% dos entrevistados consideravam o Brasil dividido após a eleição. No levantamento atual, o percentual é de 81%.

Na direção oposta, a parcela que considera o país unido passou de 8% em dezembro de 2022 para 15% na pesquisa mais recente. Outros 4% não souberam ou não responderam.

O que desperta otimismo e preocupação agora?

Na pesquisa atual, economia, gastos públicos, dívida e juros formam o principal conjunto de preocupações, citado por 27% dos entrevistados. Segurança pública, violência e facções aparecem em seguida, com 17%, enquanto corrupção, escândalos e roubalheira foram mencionados por 12%.

Continua após a publicidade

Entre os fatores que despertam otimismo, democracia e combate ao bolsonarismo aparecem com 20%. Programas sociais e redução da desigualdade foram citados por 17%, seguidos pela regulação das apostas e das redes sociais, com 16%.

O levantamento atual ouviu 2.004 pessoas entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.