A diferença de Tarcísio para Haddad na disputa pelo governo de SP, segundo Paraná Pesquisas
Levantamento foi realizado em 75 cidades paulistas entre os das 30 de setembro e 3 de outubro
O instituto Paraná Pesquisas divulgou os últimos resultados para disputa do governo de São Paulo nas eleições 2026. De acordo com o cenário com votos válidos, Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser reeleito para o cargo no Poder Executivo estadual neste domingo, 4, no 1º turno. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) é apontado como segundo colocado no pleito. Os dados são:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60,3%
- Fernando Haddad (PT): 37%
- Vera Lúcia (PSTU): 1,4%
- Vivian Mendes (UP): 0,5%
- Izadora Dias (PCO): 0,5%
- Carlos Machado (PCB): 0,3%
Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1.600 eleitores em 75 municípios paulistas, segundo o Paraná Pesquisas. Tal amostra representativa do Estado de São Paulo atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas ocorreram entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro.