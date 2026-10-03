A diferença de Tarcísio para Haddad na disputa pelo governo de SP, segundo Paraná Pesquisas

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Uma nova pesquisa do Paraná Pesquisas aponta Tarcísio de Freitas (Republicanos) como favorito à reeleição para o governo de São Paulo em 2026, possivelmente no 1º turno. Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar. Entenda os números e a metodologia por trás desses resultados que já delineiam o cenário político estadual.

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O instituto Paraná Pesquisas divulgou os últimos resultados para disputa do governo de São Paulo nas eleições 2026. De acordo com o cenário com votos válidos, Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser reeleito para o cargo no Poder Executivo estadual neste domingo, 4, no 1º turno. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) é apontado como segundo colocado no pleito. Os dados são:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60,3%

Fernando Haddad (PT): 37%

Vera Lúcia (PSTU): 1,4%

Vivian Mendes (UP): 0,5%

Izadora Dias (PCO): 0,5%

Carlos Machado (PCB): 0,3%

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Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1.600 eleitores em 75 municípios paulistas, segundo o Paraná Pesquisas. Tal amostra representativa do Estado de São Paulo atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas ocorreram entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro.