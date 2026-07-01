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Brasil

A dianteira de Renan sobre Lira na briga dos caciques pelo Senado, segundo pesquisa

Levantamento Real Time Big Data publicado nesta quarta-feira indica favoritismo do senador à reeleição

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 08h46 | Atualizado em 1 jul 2026, 16h23
Dois homens brancos, um à esquerda com óculos e polegar para cima, e outro à direita com barba grisalha e microfone à frente, ambos em trajes sociais
O senador Renan Calheiros (MDB-AL); e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A dianteira de Renan sobre Lira na briga dos caciques pelo Senado, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

Na acirrada disputa pelo Senado por Alagoas, o senador Renan Calheiros (MDB) leva vantagem sobre o deputado federal Arthur Lira (PP), ex-presidente da Câmara e notório desafeto do emedebista. A pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta quarta-feira, 1º.

Segundo o levantamento, Renan Calheiros tem 22% das intenções de voto na campanha pela reeleição, ficando na segunda posição — à frente do senador está o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), relator da CPMI do INSS na Câmara e presidente da sigla bolsonarista em Alagoas, com 24% do eleitorado.

Arthur Lira, por sua vez, aparece na quarta posição do levantamento, com 16% dos votos alagoanos. O ex-presidente da Câmara fica atrás do ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos), também representante de um influente clã político no estado, que tem 18% dos eleitores.

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Outros nomes que aparecem na pesquisa são o deputado estadual José Wanderley Neto (MDB), que tem 7% das intenções de voto, e o empresário Ítalo Bonja (DC), que pontua 1% no levantamento.

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Senador (cenário único)

  • Alfredo Gaspar (PL): 24%
  • Renan Calheiros (MDB): 22%
  • Davi Davino (Republicanos): 18%
  • Arthur Lira (PP): 16%
  • Dr. Wanderley (MDB): 7%
  • Ítalo Bonja (DC): 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 7%
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Caciques da política alagoana e rivais históricos, Renan Calheiros e Arthur Lira disputam os mesmos espaços junto ao eleitorado no estado e têm trajetória marcada por embates no Legislativo. Uma rixa notável ocorreu em 2025, quando ambos apresentaram projetos de lei quase idênticos para a isenção do Imposto de Renda e travaram uma batalha de influência pelos louros eleitorais — a saída encontrada pelos chefes do Congresso foi um acordo para aprovar a proposta de Lira na Câmara e nomear Calheiros relator do texto no Senado.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Alagoas entre os dias 29 e 30 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AL-02519/2026.

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TAGS:
Alagoas
Arthur Lira
Eleições 2026
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Renan Calheiros
Senado
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