A tentativa da senadora Tereza Cristina (PP-MS) de viabilizar uma candidatura à presidência do Senado enfrenta descrença dentro da própria federação União Progressista. Nos bastidores da aliança, dirigentes avaliam que a parlamentar não conseguiria reunir sequer dez votos para enfrentar Davi Alcolumbre (União-AP), nome escolhido pelo grupo para comandar a Casa a partir de fevereiro de 2027.

Apesar da avaliação, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, não pretende aconselhar Tereza a desistir da disputa. A orientação é deixar que a senadora conduza suas próprias articulações, mesmo diante da percepção interna de que sua candidatura não reúne apoio suficiente para se consolidar.

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A posição da federação em relação às eleições das Mesas Diretoras do Congresso, porém, já está definida. Na Câmara, União Brasil e PP atuarão em bloco para apoiar a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB). No Senado, o compromisso é com Alcolumbre, que busca permanecer na presidência da Casa por mais dois anos.

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O cenário coloca Tereza Cristina em uma situação delicada dentro do próprio partido. Embora tenha espaço para manter as conversas em torno de sua candidatura, a senadora não conta, neste momento, com o respaldo da federação para enfrentar o atual presidente do Senado.