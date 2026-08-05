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A derrocada de um dos maiores escritórios de advocacia do país: despejo da sede e dívidas

Processo expõe crise financeira e reputacional do império jurídico de Nelson Wilians

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 5 ago 2026, 09h58
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Nelson Wilians  (Divulgação/Divulgação)
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Durante anos, o advogado Nelson Wilians construiu uma imagem associada à advocacia de massa e a um estilo de vida pautado pela ostentação, exibido em eventos, redes sociais e publicações. À frente de uma das bancas mais conhecidas do país, o advogado transformou seu próprio nome em marca, até que em 2025 seu nome entrou na mira de investigações da Polícia Federal sobre descontos em aposentadorias e transações financeiras atípicas. O advogado sempre negou qualquer irregularidade.

Leia também: Os clientes famosos de Nelson Wilians, advogado alvo de operação por fraude

Mas uma ação de cobrança de aluguéis atrasados da sua sede luxuosa protocolada na justiça de São Paulo passou a oferecer um raro retrato documental da crise enfrentada por seu escritório. Nos autos da cobrança de alugueis, condomínio e IPTU do local, totalizando 150 mil reais, a própria Nelson Wilians Advogados admite dificuldades econômicas, perda de contratos, redução do fluxo de caixa e incapacidade de manter em dia compromissos locatícios, tudo devido a repercussão das investigações envolvendo seu fundador.

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Dívida de quase R$ 150 mil

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Seis empresas proprietárias do imóvel moveram uma ação de despejo por falta de pagamento contra Nelson Wilians Advogados. A sede está localizada no 17º andar do icônico centro empresarial Nações Unidas, um dos endereços corporativos mais valorizados da capital paulista. Pelo espaço, o advogado pagava um aluguel de aproximadamente 38 mil reais, além de taxas.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Leia também: O polêmico advogado suspeito de esquema do INSS

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Segundo as proprietárias, o escritório deixou de pagar aluguéis correspondentes a setembro de 2025 e aos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026. A ação pede a rescisão imediata do contrato e a retirada da banca do imóvel; eventual cobrança integral das dívidas pode ser discutida separadamente.

Crise admitida pela defesa

Mas se o fundador ostentava sem constrangimento sua logomarca em  jatos particulares e helicópteros e festas anuais com os maiores nomes da MPB com cachês milionários, o escritório não tratou o atraso de pagamentos como simples divergência contratual. Alegou que o inadimplemento ocorreu em meio a uma verdadeira crise financeira, agravada pela repercussão do nome de Nelson Wilians na Operação Sem Desconto, investigação sobre descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

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A banca afirmou que a exposição provocou abalo de imagem junto aos clientes, perda de contratos e redução expressiva de seu fluxo de caixa. Também declarou que contas bancárias haviam sido bloqueadas, comprometendo continuidade regular das operações. Em outras palavras, o próprio escritório estabeleceu, judicialmente, uma relação direta entre a crise reputacional de seu fundador e que se opõe propriamente à desocupação, mas pretende discutir questões relacionadas às obras e benfeitorias realizadas no imóvel.

No último dia 20 de julho, a Nelson Wilians Advogados concordou com a rescisão do contrato e se comprometeu a devolver a unidade no 17º andar. O documento estabeleceu a entrega das chaves, a realização de vistoria e a restituição da posse direta às proprietárias. A banca também aceitou deixar no imóvel instalações, estruturas e equipamentos introduzidos durante a ocupação, sem receber indenização pelas obras ou benfeitorias.

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No mesmo acordo, declarou que permaneciam pendentes verbas de aluguel, condomínio, consumo e IPTU, comprometendo-se a quitá-las nos termos ajustados. O juiz Emanuel Brandão Filho homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da transação.

https://www.youtube.com/watch?v=vJ2uZ6hGhSI&list=PLajCBhJNR2qJM4Neu7PcN2Hawiq4wAv6P&index=20

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