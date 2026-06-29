A demora de Moraes em arquivar inquéritos contra deputados bolsonaristas

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de arquivar inquéritos contra o deputado federal André Fernandes (PL-CE) e a ex-deputada Sílvia Waiãpi (PL-AP) ocorreu três anos depois da PGR defender o fim da apuração.

As duas investigações foram abertas ainda em janeiro de 2023, pela suspeita de que os dois tivessem incitado os atos golpistas do 8 de janeiro.

A Polícia Federal chegou a apontar que os dois teriam cometidos crimes — incitação, no caso de Fernandes, e crime de opinião, no de Waiãpi — devido a publicações em suas redes sociais.

A PGR, contudo, discordou e solicitou o arquivamento dos inquéritos.

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O parecer sobre Waiãpi foi apresentado no dia 19 de maio de 2023, e o sobre Fernandes ocorreu em 10 de julho do mesmo ano.

As manifestações foram assinadas pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico dos Santos, que na época comandava na PGR todas as apurações envolvendo o 8 de janeiro.

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Desde então, contudo, os inquéritos não tinham tido nenhum andamento, até a decisão de Moraes desta segunda-feira.

O ministro limitou-se a dizer que é preciso seguir a orientação de arquivamento do Ministério Público.