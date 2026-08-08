A degustação de whisky The Macallan promovida por uma advogada em Brasília
Batizado de The Macallan Experience, o evento -- para 30 convidados -- contou com a presença do embaixador da marca no Brasil
Brasília recebeu, nesta semana, uma degustação de uísques da famosa marca escocesa The Macallan. A noitada de luxo ocorreu no Lago Sul e foi promovida pela advogada Caroline Azeredo, conhecida por atuações em processos no STJ.
Por uma dessas ironias, a mansão que abrigou o evento fica a 15 minutos de onde está preso o banqueiro Daniel Vorcaro, outro fã declarado desses convescotes e responsável por edições famosas de degustações de uísques da marca para poderosos da República em Londres e Nova Iorque.
Batizado de The Macallan Experience, o evento — para 30 convidados — contou com a presença do embaixador da marca no Brasil, Gianpaolo Morselli, apresentação de música ao vivo e artistas manipulando tochas incandescentes.