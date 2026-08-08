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Brasil

A degustação de whisky The Macallan promovida por uma advogada em Brasília

Batizado de The Macallan Experience, o evento -- para 30 convidados -- contou com a presença do embaixador da marca no Brasil

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 12h01 | Atualizado em 8 ago 2026, 12h37
Cartaz preto com letras vermelhas e brancas anunciando THE MACALLAN EXPERIENCE. Abaixo, em branco, 5 DE AGOSTO com ícone de calendário, e 19H com ícone de relógio. Mais abaixo, ícone de localização e o endereço SHIS QL CNJ casa lago sul/ Brasília
Por uma dessas ironias, a mansão que abrigou o evento fica a 15 minutos de onde está preso o banqueiro Daniel Vorcaro, outro fã declarado desses convescotes (./.)
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A degustação de whisky The Macallan promovida por uma advogada em Brasília Priorizar nos meus resultados Google

Brasília recebeu, nesta semana, uma degustação de uísques da famosa marca escocesa The Macallan. A noitada de luxo ocorreu no Lago Sul e foi promovida pela advogada Caroline Azeredo, conhecida por atuações em processos no STJ.

Por uma dessas ironias, a mansão que abrigou o evento fica a 15 minutos de onde está preso o banqueiro Daniel Vorcaro, outro fã declarado desses convescotes e responsável por edições famosas de degustações de uísques da marca para poderosos da República em Londres e Nova Iorque.

Batizado de The Macallan Experience, o evento — para 30 convidados — contou com a presença do embaixador da marca no Brasil, Gianpaolo Morselli, apresentação de música ao vivo e artistas manipulando tochas incandescentes.

 

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Superior Tribunal de Justiça - STJ
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