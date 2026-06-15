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Brasil

A defesa feita por sindicatos do trabalho de servidores da ANP

Medidas adotadas pela ANP após fiscalizações realizadas na refinaria têm sido alvo de uma tentativa de desqualificação

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 11h30
Força-tarefa, integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procon e Inmetro, fiscaliza postos revendedores de combustíveis em Brasília
Força-tarefa, integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procon e Inmetro, fiscaliza postos revendedores de combustíveis em Brasília (Reprodução/Reprodução)
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Sob questionamentos e ataques à sua atuação no caso da Refinaria de Petróleos de Manguinhos, servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis receberam o apoio do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação e da Associação dos Servidores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Medidas adotadas pela ANP após fiscalizações realizadas na refinaria têm sido alvo de uma tentativa de desqualificação que, na avaliação da Sinagências e da Asanp, ultrapassa o debate legítimo sobre decisões administrativas e coloca em xeque o trabalho de servidores públicos que cumprem sua missão institucional.

“A interdição cautelar das instalações da Refit ocorreu após procedimentos de fiscalização conduzidos pelas áreas técnicas da agência, que identificaram irregularidades e riscos relacionados à segurança operacional. A medida foi adotada dentro das competências legais da ANP, seguindo os ritos administrativos previstos e com o objetivo de proteger vidas, o meio ambiente e a integridade do mercado de combustíveis”, diz a nota em apoio aos servidores da ANP.

“Divergências, recursos administrativos e questionamentos judiciais fazem parte do Estado Democrático de Direito. Nenhuma decisão pública está acima do controle institucional. O que não pode ser naturalizado é a tentativa de transformar uma atuação técnica de Estado em ataque à credibilidade das instituições e dos profissionais responsáveis pela fiscalização”, acrescenta.

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Para a Sinagências e a Asanp, fiscalizar, identificar riscos e adotar medidas previstas em lei não são escolhas individuais e sim deveres institucionais. Por isso, avaliam que iniciativas para tentar desacreditar esse trabalho significa enfraquecer a capacidade do Estado de proteger a sociedade, assegurar concorrência justa e garantir que todos os agentes do mercado cumpram as mesmas regras.

“O Sinagências e a Asanp reafirmam seu compromisso com a defesa dos servidores da ANP e de uma regulação técnica, transparente e comprometida com o interesse público, sempre submetida à legislação, aos mecanismos de controle e à sociedade brasileira. Defender quem fiscaliza é defender a segurança da população, a proteção ambiental, a concorrência justa e a capacidade do Estado brasileiro de atuar em benefício da sociedade”, conclui a nota.

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