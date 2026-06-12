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Brasil

A decisão de Nunes Marques sobre pedido de petista contra filme de Bolsonaro

Presidente do TSE analisou ação que tenta impedir exibição de 'Dark Horse'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 12 jun 2026, 13h51
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Luiz Roberto/TSE)
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A decisão de Nunes Marques sobre pedido de petista contra filme de Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, rejeitou um pedido apresentado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG) para impedir a exibição do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro considerou que Correia e o advogado Marco Aurélio de Carvalho não tinham competência para apresentar a ação. Por isso, o processo foi negado sem análise do seu conteúdo.

Nunes Marques ressaltou que o entendimento do TSE é que o autor da ação precisa ser candidato na mesma disputa do alvo do pedido — no caso, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência — e que isso não ocorreu.

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“No presente caso, os representantes não disputam eleição na circunscrição nacional, tendo em vista que Rogério Correia de Moura Baptista é deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo apenas no estado de Minas Gerais, ao passo que Marco Aurélio de Carvalho, advogado, sequer alegou pretensão de concorrer nas Eleições 2026”, afirmou o magistrado.

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Correia e Carvalho queriam impedir a exibição, distribuição, publicidade, impulsionamento e exploração eleitoral do filme durante todo o período eleitoral de 2026, alegando que o longa pode funcionar como propaganda para Flávio.

 

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