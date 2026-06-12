A decisão de Nunes Marques sobre pedido de petista contra filme de Bolsonaro
Presidente do TSE analisou ação que tenta impedir exibição de 'Dark Horse'
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, rejeitou um pedido apresentado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG) para impedir a exibição do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O ministro considerou que Correia e o advogado Marco Aurélio de Carvalho não tinham competência para apresentar a ação. Por isso, o processo foi negado sem análise do seu conteúdo.
Nunes Marques ressaltou que o entendimento do TSE é que o autor da ação precisa ser candidato na mesma disputa do alvo do pedido — no caso, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência — e que isso não ocorreu.
“No presente caso, os representantes não disputam eleição na circunscrição nacional, tendo em vista que Rogério Correia de Moura Baptista é deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo apenas no estado de Minas Gerais, ao passo que Marco Aurélio de Carvalho, advogado, sequer alegou pretensão de concorrer nas Eleições 2026”, afirmou o magistrado.
Correia e Carvalho queriam impedir a exibição, distribuição, publicidade, impulsionamento e exploração eleitoral do filme durante todo o período eleitoral de 2026, alegando que o longa pode funcionar como propaganda para Flávio.