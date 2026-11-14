A decisão de Moro sobre Secretaria Anticorrupção no Paraná que terá ‘inspiração’ na Lava-Jato

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, planeja estruturar uma nova Secretaria Anticorrupção na administração estadual. A iniciativa, conforme mostra o Radar, tem como meta transformar o estado em uma referência nacional no combate aos crimes praticados no serviço público, estabelecendo diretrizes direcionadas ao controle do funcionalismo e da máquina governamental, e terá uma ‘inspiração’ na Lava-Jato, que Moro foi juiz quando atuava na 13ª Vara de Curitiba.

Qual é o objetivo principal da nova pasta estadual?

A criação da Secretaria Anticorrupção no Paraná surge com a proposta de estabelecer um modelo de integridade na administração pública do estado. O projeto é liderado pelo governador eleito Sergio Moro, que busca implementar medidas para tornar o território paranaense uma referência em âmbito nacional na aplicação de políticas voltadas ao combate a condutas ilícitas cometidas por agentes públicos. A estrutura visa atuar no controle preventivo e repressivo de irregularidades na máquina estatal, respondendo à demanda por rigor na aplicação dos recursos e na fiscalização dos serviços públicos do governo paranaense.

Quem comandará a futura estrutura governamental?

Para chefiar a Secretaria Anticorrupção, Sergio Moro escolheu um nome ligado ao combate a ilícitos financeiros e administrativos. A indicação recaiu sobre um ex-integrante da Operação Lava-Jato, cuja trajetória na investigação de esquemas de desvios influenciou a escolha para a função. A nomeação oficial e a revelação da identidade do novo secretário devem ocorrer nos próximos dias, quando o governador eleito do Paraná apresentará publicamente a composição de sua equipe para o setor anticorrupção.

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Por que a pauta ganhou centralidade na gestão?

A priorização do combate aos desvios administrativos decorre do cenário nacional refletido em levantamentos de opinião pública. Segundo institutos de pesquisa, a profusão de escândalos no governo federal atual e em administrações anteriores no Palácio do Planalto elevou a preocupação dos cidadãos com práticas ilícitas na máquina estatal. Diante dessa demanda social por transparência, a futura gestão paranaense estabeleceu a criação da pasta especializada como uma das prioridades do novo governo.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.