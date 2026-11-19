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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o ministro do TCU Jorge Oliveira a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorrerá no dia 28, mediante cumprimento de regras de segurança estipuladas pela Justiça. Confira os detalhes e as determinações da decisão.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a visita do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Antonio de Oliveira Francisco a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a decisão proferida nesta quinta-feira, 19, Francisco poderá ir ao condomínio em que mora o ex-mandatário no sábado, 28, das 11h às 13h. O ministro do TCU foi ministro-chefe da Secretária-geral da Presidência da Republica entre 2019 e 2020, na gestão de Bolsonaro.

“Ressalto que todas as visitas devem observar as medidas de segurança e as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. Comunique-se, imediatamente, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar – NCPM para adoção das providências cabíveis”, registrou o magistrado.

Em atualização