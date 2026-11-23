O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja notificado por edital da denúncia apresentada contra ele na semana passada pela PGR.

Flávio está sendo acusado de calúnia contra o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, devido a uma publicação que relacionou o petista a crimes supostamente cometidos pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

A notificação por edital é permitida pela legislação quando é “desconhecido o paradeiro do acusado”. Moraes argumentou que essa é a situação de Flávio Bolsonaro, já que ele foi para os Estados Unidos no fim do mês passado, após ser derrotado no segundo turno das eleições presidenciais.

“O denunciado Flávio Nantes Bolsonaro, não obstante o bloqueio prévio de seus passaportes por decisão judicial, evadiu-se do território nacional, encontrando-se nos Estados Unidos, em local incerto e não sabido”, afirmou o ministro.

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A medida permite um trâmite mais rápido da denúncia. A partir da publicação do edital, começa um prazo de quinze dias para que a defesa do senador apresente resposta à denúncia.

Depois, o STF analisará a acusação e vai decidir se abre uma ação penal, o que tornaria Flávio réu.

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Em janeiro, após a prisão de Maduro, Flávio afirmou que “Lula será delatado” e citou, em seguida, “tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas”.

Para a subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen, responsável pela denúncia, a declaração não está protegida pela imunidade parlamentar devido à “gravidade das condutas imputadas e o manifesto intuito de ofender a honra objetiva do Presidente da República”.

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“Não pairam dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitivas, uma vez que a fala do denunciado se deu mediante publicação realizada em perfil

público na rede social X”, avaliou a subprocuradora.

Em esclarecimentos apresentados no inquérito, a defesa do senador alegou que a afirmação de que Lula seria alvo de uma delação não significa “imputação criminosa” ou “atribuição de uma prática ilícita”.

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“Dizer que alguém ‘será delatado’ significa, tão somente, afirmar que essa pessoa será mencionada por um colaborador no âmbito de seu depoimento. Nada além disto. E ser mencionado por um colaborador em seu depoimento não significa ter contra si uma imputação criminosa ou ter a atribuição de uma prática ilícita em seu desfavor”, declararam.

Além disso, os advogados afirmaram que a segunda frase não dizia respeito ao presidente.

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“Em nenhum momento da postagem, nem expressa nem implicitamente, tais tipos penais são atribuídos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo nome sequer consta da segunda oração”, argumentaram.