A decisão da Justiça a pedido de indenização de Gleisi Hoffmann a Roger, do Ultraje a Rigor

A Justiça do Distrito Federal julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais movido pela deputada federal Gleisi Hoffman (PT-PR) contra Roger Moreira, do Ultraje a Rigor. O músico teria comparado a deputada a uma participante dos ataques de 8 de janeiro de 2023, afirmando: “Que parece, parece. Mas vontade de investigar, cadê? “.

Insatisfeita com a declaração, Gleisi acionou a Justiça, alegando que Roger teria ultrapassado os limites da liberdade de expressão. No entanto, a juíza Shara Pereira de Pontes negou a solicitação, apontando que o debate público admite “contornos de acidez, ironia e provocação”, e que Roger “não emitiu uma afirmação categórica de que a autora teria praticado crimes, mas sim expressou uma percepção subjetiva de semelhança física e uma crítica ao sistema investigativo nacional”.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026