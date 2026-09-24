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A ‘culpa de Zema’ no fracasso de Matheus Simões em Minas, segundo a campanha

Avaliação é quefaltou presença sistemática do governo em rádio e TV para apresentar suas realizações, programas e resultados

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 14h30 | Atualizado em 24 set 2026, 14h51
O vice-governador e o governador de Minas Gerais, Mateus Simões e Romeu Zema, participam de evento
O vice-governador e o governador de Minas Gerais, Mateus Simões e Romeu Zema (Divulgação/OGE-MG/Divulgação)
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A campanha de Mateus Simões (PSD) ao governo de Minas Gerais começa a atribuir parte da dificuldade da candidatura ao mau desempenho da empreitada presidencial de Romeu Zema (Novo). A leitura feita nos bastidores é que o governador deixou de ser, ao longo dos últimos meses, o ativo eleitoral que o grupo imaginava que poderia ser.

Há, porém, uma reflexão mais específica circulando entre aliados de Simões e que diz respeito à própria estratégia adotada pelo NOVO durante os anos de governo Zema. A avaliação é que faltou comunicação. Mais precisamente, faltou presença sistemática do governo em rádio e televisão para apresentar suas realizações, programas e resultados.

A sensação entre aliados é que parte da conta chegou agora: o governo passou anos comunicando pouco na televisão e no rádio e, quando chegou a hora de pedir ao eleitor que reconhecesse esse legado nas urnas, descobriu que não havia tanto tempo assim para preencher o espaço.

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A administração apostou bastante nas redes sociais, na exposição do próprio Zema e em uma comunicação mais enxuta, coerente com a imagem de austeridade que o NOVO sempre tentou cultivar.

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O problema, segundo essa leitura, é que isso pode ter criado uma distância entre aquilo que o governo considera ter entregado e aquilo que o eleitor efetivamente reconhece como legado da gestão.

A conta aparece agora, na reta final da eleição. Simões precisa defender um governo do qual fez parte e que pretende representar, mas encontra dificuldades para transformar esse legado em voto. Pesa ainda mais quando o candidato à sucessão não tem, por si só, uma imagem suficientemente conhecida para ocupar o espaço deixado pelo governador que sai.

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A situação cria uma espécie de paradoxo para o grupo. Simões precisa, ao mesmo tempo, defender o legado de Zema e se descolar das limitações da estratégia que trouxe o grupo até aqui. Precisa dizer que representa a continuidade sem parecer apenas um substituto. E precisa fazer isso justamente quando o principal cabo eleitoral da candidatura está envolvido em uma disputa nacional que não alcançou a dimensão pretendida.

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