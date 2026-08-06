A contradição na versão de ex-ator da Globo preso por suspeita de estupro

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Marco Furlan, ex-ator da Globo, preso sob acusação de estupro de vulnerável em Pindamonhangaba, alegou ter confundido a criança com sua namorada. A VEJA revela que Furlan mantinha um perfil ativo em aplicativo de relacionamentos, onde se declarava solteiro e detalhava seu estilo de vida, contrariando sua versão inicial. Veja os detalhes da investigação.

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Preso em flagrante sob suspeita de estupro de vulnerável contra um menino em Pindamonhangaba (SP), Marco Furlan alegou em depoimento que confundiu a criança com sua namorada. No entanto, o ator mantinha um perfil ativo em um aplicativo de relacionamentos, onde se apresentava como solteiro.

Na descrição, o artista de 48 anos diz ter 42 e afirma: “Ator em SP, mas morando em Campos do Jordão. Tenho bom humor e educação. Se for do bem, bora conversar. Estou solteiro e não vejo nenhum problema em conhecer alguém pelo app. Não sou fake e não tenho problemas. Pode chamar por vídeo para ver”.

Furlan ganhou projeção nacional em 2009, quando atuou na série Aline, da Globo. Ao longo da carreira, também atuou em produções do SBT, Record e SBT.

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