A conta para recuperar as rodovias federais em dez anos
Estudo da ANEOR traça plano de obras e projeta redução bilionária no Custo Brasil
Para revitalizar e modernizar a infraestrutura rodoviária federal, o Brasil precisa investir 330 bilhões de reais na próxima década, de acordo com estudo elaborado pela Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias (ANEOR).
A proposta da entidade foca na recuperação, duplicação e pavimentação em dezenas de milhares de quilômetros ao longo de 10 anos para reduzir o Custo Brasil. O diagnóstico, que considera os 95 mil quilômetros da malha rodoviária federal, recomenda a divisão das intervenções em:
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Restauração de 32 mil km;Siga
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Duplicação de 24 mil km;
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Pavimentação e implantação de 4,8 mil km;
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Melhorias de 6 mil km.
Caso os investimentos sejam adotados, além de aumentar a competitividade econômica, o plano projeta uma economia de 800 bilhões de reais em custos operacionais, gerando maior eficiência logística, segurança viária e redução de emissões poluentes.
O diretor-presidente da ANEOR, Danniel Zveiter, avalia que o estudo é uma contribuição técnica para o fomento do debate nacional. “Queremos construir, em diálogo com o Executivo, o Congresso, os órgãos de controle e o setor produtivo, uma agenda capaz de transformar uma carteira de obras em uma política de Estado. A infraestrutura precisa deixar de depender de ciclos e passar a ter planejamento, governança e continuidade”, afirma o dirigente.
Para a execução das intervenções, o documento sugere a transição para um planejamento contínuo baseado em critérios técnicos e na busca por fontes de financiamento estáveis para garantir a previsibilidade dos recursos. Embora o plano reconheça a importância das concessões, reforça que o investimento público permanece como o pilar para a maior parte das estradas do país.