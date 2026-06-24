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A confusão de datas que a PF fez em investigação sobre Ciro Nogueira

Corporação corrigiu 'erro material' após considerar que episódios com um ano de diferença ocorreram no mesmo dia

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 13h46 | Atualizado em 24 jun 2026, 14h10
O senador Ciro Nogueira
O senador Ciro Nogueira (Andressa Anholete/Agência Senado)
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A confusão de datas que a PF fez em investigação sobre Ciro Nogueira Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal cometeu um equívoco ao analisar suspeitas de pagamento em dinheiro vivo ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), na investigação sobre o Banco Master. Dois episódios com um ano de distância foram tratados como se tivessem ocorrido no mesmo dia.

O “erro material”, como foi descrito, foi corrigido em um relatório posterior. A PF ressaltou, contudo, que isso não significa uma avaliação sobre se houve ou não a entrega do dinheiro.

No primeiro documento, a corporação considerou que o envio de uma sacola com dinheiro vivo em um voo, relatado pelo piloto da aeronave, teria ocorrido no mesmo dia em que o banqueiro Daniel Vorcaro trocou mensagens com seu cunhado e operador, Fabiano Zettel, sobre pagamentos ao senador.

O piloto do voo afirmou, em entrevista ao portal ICL, que o empresário Roberto Leme, conhecido como Beto Louco, era um dos passageiros e indicou que encontraria Ciro ao desembarcar. O episódio ocorreu no dia 6 de agosto de 2024. Um vídeo da sacola foi feito.

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Exatamente um ano depois, Zettel encaminhou a Vorcaro uma mensagem sobre “Espécie Ciro 350k”, após o banqueiro orientar: “resolve Ciro”.

Inicialmente, a PF tratou como se as duas situações tivessem ocorrido no mesmo dia.

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“Ou seja, Daniel Bueno Vorcaro determina que ‘Resolve Ciro e galerias hoje’ (06/08/2024 — data coincidente com o voo realizado por Mauro Caputti
Mattosinho)”, diz o primeiro relatório, que ajudou a embasar a operação contra o senador.

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Depois, contudo, a confusão foi percebida e corrigida. “A partir de reavaliação detalhada do material extraído, constatou se que houve equívoco na indicação do ano das referidas comunicações, tendo sido verificado que os diálogos ocorreram, na realidade, em 06/08/2025, e não em 06/08/2024 (data do referido voo)”, diz o segundo documento.

A corporação ressaltou, contudo, que “a correção ora comunicada não implica juízo conclusivo acerca da materialidade ou da destinação dos valores mencionados, tampouco invalida outras análises”.

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