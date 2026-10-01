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Brasil

A condição de Nunes Marques para aprovar campanha publicitária do governo sobre El Niño

Mesmo entendimento foi aplicado em publicidade sobre prevenção e combate a incêndios

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h30
Homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, vestindo toga preta, terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul clara estampada, sentado em uma cadeira vermelha, falando em um púlpito de madeira. Ao fundo, uma parede de madeira com ripas verticais escuras
O presidente do TSE, Nunes Marques (Luiz Roberto/TSE)
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A condição de Nunes Marques para aprovar campanha publicitária do governo sobre El Niño Priorize VEJA no Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, aceitou um pedido da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República para realizar uma campanha publicitária sobre o fenômeno climático El Niño.

O ministro determinou, contudo, que as peças não podem ter menção direta ao “governo federal”, apenas ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à bandeira do Brasil.

O mesmo entendimento ocorreu ao autorizar outra campanha, sobre prevenção e combate a incêndios, tocada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

As campanhas publicitárias ficam restritas durante a eleição e precisam ser autorizadas pela Justiça.

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Nunes Marques considerou que os dois temas são de interesse público e que sua veiculação é urgente, mas afirmou que a menção ao governo federal não é indispensável e poderia criar um vínculo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição.

“Embora a expressão ‘Governo Federal’ não contenha menção direta à autoridade ou candidatura, ela permite identificar a administração federal cuja chefia está em disputa no pleito (… ). Além disso, sua utilização não se mostra indispensável à transmissão das informações e orientações sobre o fenômeno El Niño”, pontuou.

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