A comoção dos fãs, amigos e familiares na despedida de Marília Mendonça

Cerca de cem mil pessoas acompanham o velório de Marília Mendonça, em Goiânia, na tarde deste sábado. A fila de fãs para se despedir da cantora chega a ultrapassar as cercanias do ginásio Goiânia Arena, localizado ao lado do estádio Serra Dourada.

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, se emocionou ao lado do caixão. Murilo Huff, pai do único filho da cantora, o bebê Léo, também estava muito comovido. Em determinado momento, o caixão foi colocado mais próximo da grade que separa os fãs do grupo mais íntimo da cantora para que as pessoas pudessem se despedir mais de perto. A banda que a acompanhava em shows por todo Brasil foi aplaudida quando chegou ao velório.

Muitos músicos do universo sertanejo compareceram à cerimônia, como as cantoras Maiara e Maraísa, com quem Marília mantinha o projeto “As Patroas”, Naiara Azevedo, com quem já havia gravado parcerias, Luiza Sonza, e as duplas sertanejas Fernando e Sorocaba, Rodolffo e Israel, Henrique e Juliano, João Neto e Frederico. Alguns sucessos da cantora foram entoados pelos presentes. Antes do caixão ser fechado, a multidão presente no ginásio rezou em coro.

Do lado de fora, uma multidão de fãs se reuniu para cantar músicas da cantora. O enterro de Marília vai ocorrer ainda na tarde deste sábado em uma cerimônia restrita pra famílias e amigos.