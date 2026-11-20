O banqueiro Daniel Vorcaro comemorou com Paulo Sérgio Souza, ex-diretor do Banco Central, a vitória em um processo que tramitava no STF.

“Ganhamos STF”, dizia uma mensagem encaminhada por Vorcaro em outubro de 2024, junto com o resumo de um julgamento que ocorreu na Segunda Turma do STF. Paulo Sérgio respondeu com três emojis de “joinha”.

O ex-diretor do BC é investigado pela PF pela suspeita de ter favorecido o Banco Master em troca do recebimento de propina, o que ele nega. Na época da mensagem, Paulo Sérgio já havia deixado a Diretoria de Fiscalização e atuava como chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária.

A mensagem consta em relatório elaborado pela PF e enviado ao STF sobre as citações ao ministro André Mendonça nas conversas de Daniel Vorcaro. Mendonça é citado no trecho porque faz parte da Segunda Turma, mas votou contra os interesses do Banco Master neste caso.

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O relatório é apenas um registro dos momentos em que o nome do ministro aparece, sem juízo de valor.

A ação judicial envolvia a discussão sobre precatórios de usinas sucroalcooleiras, referentes ao ressarcimento por perdas ocorridas entre as décadas de 1980 e 1990, quando houve controle de preços no setor.

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A União questiona a forma do cálculo desse ressarcimento, mas foi derrotada no processo mencionado por Vorcaro. Nunes Marques, Edson Fachin e Dias Toffoli negaram um recurso do governo, enquanto Mendonça e Gilmar Mendes foram a favor.

A ação interessava Vorcaro porque o Master tinha uma parte dos precatórios a receber.