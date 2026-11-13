A cobrança do TSE por irregularidades em prestação de contas de Lula

Uma varredura do TSE sobre documentos fiscais emitidos para a campanha de Lula identificou pelo menos 48,3 milhões de reais em despesas não declaradas pela chapa petista.

O relator do caso no TSE, ministro Dias Toffoli, já cobrou esclarecimentos.

A área técnica do tribunal chegou ao valor por meio de documentos fiscais emitidos para Fazendas estaduais e municipais. Entre as despesas não declaradas pela campanha, há 21 milhões de reais para uma agência publicitária e quase 10 milhões de reais pagos à Meta.

O parecer ressalta que os gastos eleitorais precisam ser registrados no momento da contratação e que há indícios de omissão de despesa e outras irregularidades na papelada dos petistas.

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“Cabe ressaltar que os gastos eleitorais se efetivam na data da contratação, independentemente da realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato de sua contratação”, diz o documento.

A análise foi feita a partir da prestação referente ao primeiro turno, entregue no início do mês. Os documentos relativos à segunda etapa da disputa precisam ser entregues até sábado.

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Em uma análise complementar, a área técnica também encontrou possíveis inconsistências em 25 empresas contratadas pela campanha, ao custo total de 44,5 milhões de reais.

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Os alertas incluem ausência ou insuficiência de empregados registrados, capital social desproporcional ao tipo de objeto contratado e endereço incompatível com a atividade, não localizado ou compartilhado com outras empresas.

Segundo os técnicos, “isso indica que o objeto contratado pode ter sido executado, total ou parcialmente, por terceiros não identificados na prestação

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de contas, o que requer a apresentação de informações e documentação probatória adicional”.

O parecer ressalta que a situação não configura, por si só, irregularidade, mas que são necessários esclarecimentos adicionais.

O Radar acionou a campanha do petista e o Palácio do Planalto, mas não obteve retorno.

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Enquanto isso, o TSE ainda não analisou os dados da prestação de contas da campanha de Flávio Bolsonaro.