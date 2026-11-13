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Brasil

A cobrança do TSE por irregularidades em prestação de contas de Lula

Área técnica apontou R$ 48 milhões em notas fiscais de serviços declarados para campanha, mas que não foram lançados pela equipe do petista

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 06h01 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h35
Homem idoso, calvo, com barba e bigode brancos, veste terno preto e camisa branca, com microfone de lapela. Ele está de pé, com as mãos unidas à frente do corpo, olhando diretamente para a câmera, em um cenário azul e cinza com iluminação geométrica
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante debate nas eleições (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Uma varredura do TSE sobre documentos fiscais emitidos para a campanha de Lula identificou pelo menos 48,3 milhões de reais em despesas não declaradas pela chapa petista.

O relator do caso no TSE, ministro Dias Toffoli, já cobrou esclarecimentos.

A área técnica do tribunal chegou ao valor por meio de documentos fiscais emitidos para Fazendas estaduais e municipais. Entre as despesas não declaradas pela campanha, há 21 milhões de reais para uma agência publicitária e quase 10 milhões de reais pagos à Meta.

O parecer ressalta que os gastos eleitorais precisam ser registrados no momento da contratação e que há indícios de omissão de despesa e outras irregularidades na papelada dos petistas.

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“Cabe ressaltar que os gastos eleitorais se efetivam na data da contratação, independentemente da realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato de sua contratação”, diz o documento.

A análise foi feita a partir da prestação referente ao primeiro turno, entregue no início do mês. Os documentos relativos à segunda etapa da disputa precisam ser entregues até sábado.

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Em uma análise complementar, a área técnica também encontrou possíveis inconsistências em 25 empresas contratadas pela campanha, ao custo total de 44,5 milhões de reais.

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Os alertas incluem ausência ou insuficiência de empregados registrados, capital social desproporcional ao tipo de objeto contratado e endereço incompatível com a atividade, não localizado ou compartilhado com outras empresas.

Segundo os técnicos, “isso indica que o objeto contratado pode ter sido executado, total ou parcialmente, por terceiros não identificados na prestação

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de contas, o que requer a apresentação de informações e documentação probatória adicional”.

O parecer ressalta que a situação não configura, por si só, irregularidade, mas que são necessários esclarecimentos adicionais.

O Radar acionou a campanha do petista e o Palácio do Planalto, mas não obteve retorno.

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Enquanto isso, o TSE ainda não analisou os dados da prestação de contas da campanha de Flávio Bolsonaro.

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