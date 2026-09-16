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A cobrança de Lula a Fachin após julgamento sobre Moraes no STF

Presidente afirma que chefe do STF precisa impedir interferência do Caso Master nas eleições, elogia Moraes e defende reforma do Judiciário

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 12h08 | Atualizado em 16 set 2026, 12h33
Lula, de camisa vermelha e barba grisalha, fala em um microfone à esquerda. À direita, o ministro Dias Toffoli, de terno azul, gravata roxa e toga preta, olha sério
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin (Reprodução/YouTube/Alejandro Zambrana/STF)
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A cobrança de Lula a Fachin após julgamento sobre Moraes no STF Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 16, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tem “responsabilidade” de impedir que os julgamentos sobre o Caso Master causem interferências nas eleições de 2026.

“O presidente Fachin tem a responsabilidade de não permitir que isso atrapalhe o processo eleitoral”, disse Lula ao comentar as investigações sobre o Banco Master em entrevista ao podcast Desce a Letra. A fala ocorre um dia após uma sessão tensa no Supremo, que durou quase oito horas e foi marcada por tumulto, bate-boca e trocas de acusações entre os ministros.

Na entrevista, Lula defendeu que todas as acusações envolvendo autoridades públicas e o Master sejam apuradas, disse que as revelações envolvem “suruba” com políticos e juízes e reivindicou para o seu governo a prisão de Daniel Vorcaro e o desmonte do banco.

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Ainda comentando a condução dos processos na Corte, Lula prometeu que, caso eleito para o quarto mandato presidencial, trabalhará por uma reforma do Poder Judiciário. “Não tem como não discutir mais isso. Tem muita queixa e a imagem não tá boa, aquele debate ontem na televisão, aquilo não é correto”, declarou, referenciando o julgamento realizado na última terça-feira, 15, e acrescentando que é preciso também uma reforma na “política apodrecida do Brasil”.

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‘Fez um trabalho extraordinário pela democracia’, diz Lula sobre Moraes

Na mesma entrevista, Lula defendeu Alexandre de Moraes e fez diversos elogios à sua atuação no STF, durante o julgamento da trama golpista, e na Justiça Eleitoral, que o ministro presidiu durante as eleições de 2022.

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“Acho que Moraes fez um trabalho extraordinário para garantir a democracia nessa país, prendendo o Bolsonaro e os golpistas com ele”, afirmou o petista. Ele acrescentou que o cerco da Justiça contra o Banco Master estaria deixando seu rival Flávio Bolsonaro (PL-RJ) “nervosinho”, em razão das revelações sobre o Caso Dark Horse e “todas as falcatruas, o churrasco, as bebidas e as mulheres” envolvendo Daniel Vorcaro.

Moraes era o personagem central do julgamento realizado ontem pelo STF — a sessão foi convocada por Fachin para determinar, em plenário, se o colega poderia ser alvo de uma investigação formal por seu envolvimento com Vorcaro. Passadas quase oito horas de discussão, no entanto, o ministro Flávio Dino pediu vista do processo e a sessão foi encerrada sem conclusão e sem data prevista para retomada.

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