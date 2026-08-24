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Brasil

A cobrança de Fux ao governo sobre situação do espião russo

Ministro determinou que Ministério da Justiça apresente explicações sobre entrega de Sergey Cherkasov

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h45
Um homem de cabelos grisalhos, vestindo toga preta sobre terno azul e gravata estampada, fala em um microfone. Ele está sentado em uma cadeira de couro mostarda, com um notebook à sua frente, em um ambiente de tribunal. Ao fundo, pessoas desfocadas assistem
O ministro Luiz Fux, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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O ministro Luiz Fux, do STF, determinou que o Ministério da Justiça apresente, no prazo de 10 dias, informações sobre o andamento da entrega do espião russo Sergey Cherkasov ao governo da Rússia.

Em 2023, o STF autorizou a entrega voluntária de Cherkasov à Rússia, solicitada por ele próprio. Entretanto, determinou que antes ele precisava cumprir no Brasil a pena a que foi condenado por falsidade ideológica — que era de 15 anos e foi reduzida depois para cinco.

Em julho, o Ministério da Justiça determinou a expulsão do russo do Brasil, com a proibição de retorno pelo período de 30 anos.

Um mês antes dessa decisão, a defesa do russo havia acionado o STF pedindo esclarecimentos sobre sua situação e informando que a Justiça Federal havia concordado com a entrega antecipada, antes do fim do cumprimento da pena. Foi essa manifestação da defesa que motivou o despacho de Fux.

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“Considerando o decurso de extenso prazo desde o trânsito em julgado da demanda em 11. 4. 2023; bem como o pleito defensivo de informações sobre o andamento da entrega do extraditando, oficie-se ao Ministério da Justiça para que, no prazo de 10 dias (dez dias), preste informações acerca do andamento da entrega ao Governo da Rússia”, determinou o ministro, na semana passada.

Sergey Cherkasov foi preso no Brasil em abril de 2022, após ter sido impedido de entrar com documentos falsos na Holanda. Ele adotava a identidade de Victor Muller Ferreira, um suposto estudante brasileiro de relações internacionais nos Estados Unidos.

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Tanto o FBI quanto a Polícia Federal (PF) apontam o sujeito como um agente de inteligência russo, que usou identidade falsa brasileira por 12 anos para atuar no exterior, em especial nos Estados Unidos e na Europa, embora não haja evidências de que atuou como espião contra o Brasil.

Após o caso vir à tona, o jornal americano The New York Times revelou em investigação que o governo de Vladimir Putin usou o Brasil como uma “fábrica de espiões”.

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Pouco após a detenção de Cherkasov, os Estados Unidos pediram sua extradição, para que ele fosse julgado e preso lá. Segundo Washington, ele faria parte de um grupo de elite da espionagem russa e usava a identidade brasileira para se infiltrar em instituições e obter informações estratégicas do governo americano.

Antes de ser descoberto, o russo quase foi contratado para um estágio no Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, onde poderia extrair informações sobre a investigação sobre crimes de guerra cometidos pelo Kremlin.

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