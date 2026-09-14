A cobrança da ONU pela falta de auditores no Brasil em reunião do Conselho de Direitos Humanos

Apesar de o Brasil ter resgatado cerca de 500 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em uma única operação nas últimas semanas, a relatora especial sobre escravidão contemporânea, Katarina Schwarz, aproveitou um encontro do Conselho de Direitos Humanos da ONU para questionar o motivo de, depois de tantos compromissos assumidos, a exploração ainda persistir.

“Após 100 anos de compromissos firmados, por que a escravidão e o tráfico de pessoas continuam a proliferar e o que precisamos fazer para os nossos compromissos virarem realidade?”, afirmou Katarina.

A avaliação é que o Brasil apenas administra esse problema, mas não apresenta avanços consistentes.

O relatório reconhece o país como um importante exemplo de atuação estatal no combate à escravidão contemporânea, mas aponta que a exploração continua atingindo principalmente populações em situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores rurais e migrantes.

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Entre os principais gargalos identificados está a “aguda falta de auditores, com foco nas áreas mais distantes do país”.

O documento recomenda claramente o reforço do quadro de servidores, além da ampliação de recursos financeiros e do uso de tecnologia para fortalecer a fiscalização trabalhista, especialmente em regiões rurais e remotas.

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O Brasil possui pouco mais de 2,6 mil auditores-fiscais do trabalho, enquanto referências da Organização Internacional do Trabalho apontam para a necessidade de aproximadamente 5,4 mil profissionais.