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Brasil

A cobrança da ONU pela falta de auditores no Brasil em reunião do Conselho de Direitos Humanos

Relatoria questionou o motivo de escravidão e tráfico de pessoas ainda proliferarem após décadas de compromissos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 13h30
UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk (C) delivers a speech at the opening of the 53rd UN Human Rights Council in Geneva, on June 19, 2023. The UN rights chief voiced alarm on June 19 at attempts by several countries to silence human rights defenders and other civil society members, including those who cooperate with his office. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
O alto comissário de direitos humanos da ONU, Volker Turk, discursa na abertura do 53º Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. 19/06/2023 - (Fabrice Coffrini/AFP)
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A cobrança da ONU pela falta de auditores no Brasil em reunião do Conselho de Direitos Humanos Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de o Brasil ter resgatado cerca de 500 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em uma única operação nas últimas semanas, a relatora especial sobre escravidão contemporânea, Katarina Schwarz, aproveitou um encontro do Conselho de Direitos Humanos da ONU para questionar o motivo de, depois de tantos compromissos assumidos, a exploração ainda persistir.

“Após 100 anos de compromissos firmados, por que a escravidão e o tráfico de pessoas continuam a proliferar e o que precisamos fazer para os nossos compromissos virarem realidade?”, afirmou Katarina.

A avaliação é que o Brasil apenas administra esse problema, mas não apresenta avanços consistentes.

O relatório reconhece o país como um importante exemplo de atuação estatal no combate à escravidão contemporânea, mas aponta que a exploração continua atingindo principalmente populações em situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores rurais e migrantes.

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Entre os principais gargalos identificados está a “aguda falta de auditores, com foco nas áreas mais distantes do país”.

O documento recomenda claramente o reforço do quadro de servidores, além da ampliação de recursos financeiros e do uso de tecnologia para fortalecer a fiscalização trabalhista, especialmente em regiões rurais e remotas.

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O Brasil possui pouco mais de 2,6 mil auditores-fiscais do trabalho, enquanto referências da Organização Internacional do Trabalho apontam para a necessidade de aproximadamente 5,4 mil profissionais.

 

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