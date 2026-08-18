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Brasil

A cobrança da Fundação Abrinq aos presidenciáveis sobre a pauta da infância

Entidade quer compromisso formal de candidatos com orçamento para crianças após recusa de adesões no último pleito

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 13h30
Escola de palha em Balsas
Escola de palha em Balsas (Cristiano Mariz/VEJA/VEJA)
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A cobrança da Fundação Abrinq aos presidenciáveis sobre a pauta da infância Priorizar nos meus resultados Google

A Fundação Abrinq, entidade que atua pela garantia dos direitos da infância e da adolescência no Brasil, planeja cobrar dos candidatos à Presidência da República compromissos formais com a pauta em seus planos de governo.

Um estudo da organização aponta que, embora o investimento federal em políticas públicas orientadas para o público infanto-juvenil tenha atingido 247,5 bilhões de reais em 2025 (quase triplicando nos últimos sete anos), o volume ainda representa uma pequena parcela do orçamento da União. A análise dos dados revela a necessidade urgente de expansão de recursos em áreas como saúde, educação e segurança alimentar.

Por meio do Programa Presidente Amigo da Criança, a Fundação busca firmar compromissos públicos para que vulnerabilidades sociais como a pobreza, baixo acesso à educação, violência, trabalho infantil e exploração sexual sejam combatidas. A iniciativa teve adesão do presidente Lula em 2002 e 2006, e de Dilma Rousseff nos dois mandatos da petista. O ex-presidente Michel Temer assinou o compromisso como vice em 2014. Mas Jair Bolsonaro não aderiu ao pacto em 2018, fato que se repetiu em 2022. Além dele, Lula também não assinou o termo na última eleição presidencial.

O histórico da proposta mostra a importância de monitorar se as promessas de campanha serão de fato convertidas em políticas públicas eficazes, e assegurar que crianças e adolescentes tenham a devida atenção governamental para transformar a realidade social do país.

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