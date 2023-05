A cidade bolsonarista que está no alvo da Operação Venire

No alvo das investigações que levaram à prisão o coronel Mauro Cid, braço-direito do ex-presidente Jair Bolsonaro, o município de Caxias, na Baixada Fluminense, enfrentou turbulências durante a pandemia, por problemas de oferta de vacina e aplicação de regras para se proteger contra a Covid-19. A prefeitura da cidade, então comandada por Washington Reis (MDB), foi uma das primeiras do estado a retirar a obrigatoriedade do uso da máscara. em locais abertos ou fechados, ainda em 2021. Apesar de emedebista, Reis é alinhado a Bolsonaro.

Na operação Venire, deflagrada hoje, um dos presos foi o secretário de Governo de Caxias, João Carlos de Sousa Brecha. A investigação trata de suposta fraude na emissão do cartão de vacinação contra a Covid-19. Ex-prefeito e atual secretário estadual de Transportes do Rio, Washington Reis, e o irmão dele, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB), também foram alvo de busca e apreensão. A PF investiga o uso de certificados falsos da vacina pelo ex-presidente e sua família.