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Brasil

A celebridade que passou vergonha com minguados votos nas eleições

Pleito ocorreu neste domingo, 4

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h03 | Atualizado em 5 out 2026, 11h27
A rainha da bateria Carla Prata durante desfile da Escola de Samba Grande Rio
A rainha da bateria Carla Prata durante desfile da Escola de Samba Grande Rio (Dhavid Normando/FuturaPress/VEJA/VEJA)
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Ex-rainha de bateria do Carnaval do Rio e de São Paulo e ex-assistente do Domingão do Faustão, onde fez fama, Carla Prata foi derrotada na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e terminou a eleição com apenas 409 votos. Filiada ao União, a moça, que participou do reality A Fazenda da TV Record, em 2015, não conseguiu transferir a fama da televisão para as urnas. Entre os famosos, foi a que teve menos votos.

Sua passagem pela folia ficou marcada pelas seguintes atuações: Acadêmicos do Tucuruvi (São Paulo), como rainha de bateria; Grande Rio, também como rainha de bateria, em 2012 e 2013. Ainda em 2013 foi rainha da Acadêmicos da Rocinha, no grupo de acesso. Além disso, desfilou em agremiações como Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e Gaviões da Fiel em diferentes funções ou anos ao longo de sua trajetória no Carnaval.

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