A bronca de Eduardo Paes na prefeitura do Rio de Janeiro

Eduardo Paes (PSD), prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ficou “irritado” e deu bronca na equipe que gere as contas da prefeitura nas redes, pela divulgação dos “blocos” de Carnaval da cidade. “Bloquinho é o …”, escreveu o político, tirando sarro da situação. “Se tem bloquinho, tem esquema especial de trânsito”, anuncia a publicação repreendida por Paes. “Eu ia demitir [o funcionário], mas fui convencido a só deixar de plantão”, brincou Paes.

O uso da palavra para se referir ao Carnaval de rua do Rio de Janeiro alimenta a velha rivalidade Rio x São Paulo, já que a expressão é paulista. O perfil da prefeitura chegou a fazer uma errata. “Viemos a público lamentar o uso do diminutivo de ‘bloco’ no post acima, em claro desacordo com as tradições cariocas. O funcionário responsável ficará de plantão no carnaval pra aprender”, veicularam.

Eu ia demitir mas fui convencido a só deixar de plantão. Eu hein! Bloquinho é o ….. https://t.co/6OL5oDbfhj — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 5, 2023

ERRAMOS A Pref vem a público lamentar o uso do diminutivo de “bloco” no tweet acima, em claro desacordo com as tradições cariocas. O funcionário responsável ficará de plantão no carnaval pra aprender. — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) February 5, 2023