A bola fora de Damares e Michelle em evento no Maranhão

Atualizado em 13 out 2022, 17h59 - Publicado em 13 out 2022, 16h34

Na tarde desta sexta, Michelle Bolsonaro e Damares Alves irão a São Luís, no Maranhão, para participarem de um evento eleitoral de Jair Bolsonaro.

Com o presidente patinando no eleitorado feminino, a primeira-dama e sua amiga e senadora eleita pretendem conquistar votos no ato “Mulheres com Bolsonaro 22”. O lado constrangedor da agenda, que pode causar transtornos à campanha bolsonarista, é que todo o convescote está sendo preparado no Centro de Convenções Multicenter Sebrae.

A oposição no estado já acionou o MPF para que apure as irregularidades eleitorais eventualmente cometidas no ato envolvendo o órgão. A legislação eleitoral proíbe propaganda política em locais cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, caso do Sebrae, instalado num terreno cedido pelo estado.