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Brasil

A boa notícia para o secretário da Fazenda de Maceió, apesar de operação da PF

André Mendonça autorizou busca e apreensão, mas rejeitou outro pedido de investigadores

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 13h49
O secretário da Fazenda de Maceió, João Felipe Borges
O secretário da Fazenda de Maceió, João Felipe Borges (Secom Maceió/Divulgação)
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O ministro André Mendonça, do STF, negou um pedido da PF para afastar do cargo o secretário de Fazenda de Maceió, João Felipe Borges, e outros investigados por investimentos no Banco Master.

Mendonça concordou com o parecer da PGR, que apontou que não foram apresentados elementos que justificassem um “risco concreto” da permanência deles em suas funções.

“Não foi indicado que os investigados poderiam utilizar sua rede de influência para destruição de provas ou intimidação de testemunhas, garantindo a perpetuação da organização criminosa no aparelho estatal”, destacou a PGR.

O ministro autorizou busca e apreensão contra Borges e outras cinco pessoas, para investigar o investimento de 97 milhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) de Maceió em letras financeiras do Master.

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A PF suspeita que o investimento foi realizado sem etapas de governança ou estudos comparativos independentes, o que indicaria um possível direcionamento e exposição desproporcional dos recursos de aposentados a ativos de risco elevado e liquidez reduzida.

“A governança do instituto foi subvertida para atender a interesses alheios à proteção do erário”, apontaram os investigadores.

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