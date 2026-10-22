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Brasil

A batalha de lives entre Lula e Flávio Bolsonaro a três dias da eleição

Ambos os presidenciáveis anunciam transmissão para o mesmo horário nesta quinta-feira, véspera do debate na Rede Globo

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 12h46
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Nesta quinta-feira, 22, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) realizarão lives simultâneas nas redes sociais. As duas transmissões estão marcadas para as 19h e ocorrem a três dias do segundo turno da eleição presidencial, a ser realizado no próximo domingo, 25.

A live de Lula terá a participação do deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG), um dos coordenadores da campanha digital do petista. Até a publicação desta reportagem, a campanha de Flávio Bolsonaro não havia confirmado se a transmissão do senador terá presença de aliados políticos.

Na reta final de campanha, os presidenciáveis do PT e do PL travam uma intensa batalha digital para alavancar sua visibilidade nas redes sociais e chegar ao eleitor indeciso — grupo que terá papel determinante no pleito, uma vez que as pesquisas eleitorais indicam um persistente empate técnico entre Flávio e Lula, em meio à forte polarização do eleitorado e rejeição ferrenha a ambos os candidatos.

Na sexta-feira, 23, Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentarão cara-a-cara no debate presidencial organizado pela TV Globo, às 21h20, nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro. Até o momento, os dois presidenciáveis mantêm a posição de comparecer ao debate, que será apenas o segundo confronto presencial entre eles desde o início da campanha eleitoral — o primeiro ocorreu na TV Bandeirantes no último domingo, 18, e foi marcado por sistemáticos ataques e trocas de acusações, com pouco espaço para discussão de propostas de governo.

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