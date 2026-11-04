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À bancada do PL, Marinho reforça ‘falta de palavra’ de Alcolumbre com a oposição para evitar traições no bolsonarismo

Aliados apontam Eduardo Gomes como possível dissidente, enquanto candidato cobra compromissos que não avançaram como a direita esperava, entre eles a anistia

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 16h01
Dois homens, um de terno azul e outro de terno cinza, inclinam-se sobre uma mesa de vidro, olhando para baixo. O homem de azul segura uma caneta, e o de cinza tem barba e gravata verde
O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial do PL em 2026, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Carlos Moura/Agência Senado)
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O senador Rogério Marinho (PL-RN) reforçou à bancada do PL, durante reunião nesta quarta-feira, que Davi Alcolumbre (União-AP) não cumpriu os acordos firmados com a direita em 2024 e pediu aos correligionários que não acreditem em novos acenos do presidente do Senado. O alerta busca evitar deserções na eleição para o comando da Casa, depois de o partido lançar sua candidatura nesta quarta-feira.

Aos correligionários, Marinho lembrou a insatisfação com pautas que não avançaram como a oposição esperava, especialmente a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em lugar do perdão defendido pelos bolsonaristas, Alcolumbre articulou uma alternativa de redução de penas (o que foi considerado insuficiente para atender às expectativas do grupo). A resistência do presidente do Senado à abertura de processos de impeachment de ministros do STF também foi citada por Marinho.

Ao citar aquilo que definiu como “falta de palavra”, Marinho tentou reduzir o espaço para negociações individuais de integrantes do PL com Alcolumbre. A preocupação é que a votação secreta permita a parlamentares apoiar a recondução do atual presidente.

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Nos bastidores, Eduardo Gomes (PL-TO) é apontado como uma possível dissidência. Vice-presidente do Senado e próximo de Alcolumbre, ele foi escolhido para relatar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, posto de influência na definição das regras para a elaboração do Orçamento.

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A avaliação entre aliados de Marinho é que, para concretizar esse movimento, Gomes teria de trocar de legenda. O senador nega qualquer possibilidade de abandonar o PL ou se tornar dissidente.

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Para reduzir o risco de deserções, Marinho defende que os parlamentares de direita divulguem publicamente suas escolhas na eleição de 1º de fevereiro. O PL terá a maior bancada da Casa, mas precisará de votos de outras siglas para alcançar os 41 necessários para a vitória.

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