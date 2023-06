A bala de prata de Bolsonaro e os possíveis candidatos ao Planalto em 2026

Condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Jair Bolsonaro fica impedido de disputar eleições até 2030. Por ora, o PL diz que vai tentar saídas para livrar o ex-presidente da inelegibilidade e garante que o ex-capitão ainda é a “primeira opção” do partido para a corrida ao Planalto em 2026. Ao mesmo tempo, lideranças da sigla já falam em possíveis alternativas à empreitada. As ‘balas de prata’ de Bolsonaro contra a decisão do TSE e os nomes ventilados para representar a “direita conservadora” na próxima eleição presidencial são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira, 30.

