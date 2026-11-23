A Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, passou a ocupar 38ª posição no ranking das ruas mais caras do mundo, apontou um relatório da Cushman & Wakefield, empresa global de serviços imobiliários comerciais, divulgado na última terça-feira, 17. Segundo o levantamento, o endereço na Zona Sul do Rio de Janeiro desbancou a Rua Oscar Freire, na Zona Oeste de São Paulo, e assumiu a liderança nacional. Trata-se da primeira vez que a localidade figura na lista, que analisou 147 ruas de alto padrão ao redor do globo.

A Quinta Avenida, em Nova York, voltou a aparecer no topo do ranking, seguida por New Bond Street, em Londres, e pela Via Montenapoleone, em Milão. No top 10, estão logradouros na China, França, Japão, Suíça, Austrália, Coreia do Sul e Áustria. A avenida carioca é o único endereço brasileiro entre as 50 ruas mais caras, uma mudança em comparação à pesquisa do ano passado, quando a Oscar Freire se situava na 34ª posição.

A Avenida Ataulfo de Paiva foi a única novidade na lista deste ano. O estudo apontou que, por lá, o aluguel médio chega a R$ 113 por metro quadrado (R$ 670 na cotação atual), o que representa uma disparada de 17% no valor registrado em 2024. No panorama geral, o Leblon é o bairro com o metro quadro mais caro do Rio de Janeiro.