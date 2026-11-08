A avaliação de um diplomata do Itamaraty sobre a derrota de Trump nas urnas

De um diplomata do Itamaraty sobre a derrota dos Republicanos de Donald Trump nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos: “Dois anos de Trump imperial chegam ao fim. A democracia americana funcionou. Recado foi contundente”.

O Partido Democrata conquistou, nesta semana, a maioria das duas casas do Congresso nos Estados Unidos, impondo uma derrota histórica a Trump.

Como mostra a reportagem de capa de VEJA que chegou aos assinantes nesta sexta-feira, a eleição foi uma espécie de plebiscito sobre o governo Trump e, em última instância, sobre a figura do presidente sempre envolta em medidas controversas.

“A votação fez transbordar a rejeição popular ao presidente e a seu estilo de governar”, diz a reportagem de Amanda Péchy, Felipe Carneiro e Caio Saad.