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Brasil

A avaliação de um diplomata do Itamaraty sobre a derrota de Trump nas urnas

'Dois anos de Trump imperial chegam ao fim. A democracia americana funcionou. Recado foi contundente', diz o integrante da diplomacia

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 10h01
Homem de cabelos loiros, terno azul-marinho e gravata vinho, com expressão séria e cabeça baixa, caminhando da esquerda para a direita em um ambiente com colunas brancas
FRACASSO -  Trump: em 2027, vida mais difícil com a virada da oposição em bastiões republicanos (Alex Brandon/AP/Imageplus)
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A avaliação de um diplomata do Itamaraty sobre a derrota de Trump nas urnas Priorize VEJA no Google

De um diplomata do Itamaraty sobre a derrota dos Republicanos de Donald Trump nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos: “Dois anos de Trump imperial chegam ao fim. A democracia americana funcionou. Recado foi contundente”.

O Partido Democrata conquistou, nesta semana, a maioria das duas casas do Congresso nos Estados Unidos, impondo uma derrota histórica a Trump.

Como mostra a reportagem de capa de VEJA que chegou aos assinantes nesta sexta-feira, a eleição foi uma espécie de plebiscito sobre o governo Trump e, em última instância, sobre a figura do presidente sempre envolta em medidas controversas.

“A votação fez transbordar a rejeição popular ao presidente e a seu estilo de governar”, diz a reportagem de Amanda Péchy, Felipe Carneiro e Caio Saad.

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