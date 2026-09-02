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Brasil

A avaliação de Nunes Marque sobre carta de Bolsonaro lida por Flávio

Presidente do TSE analisou pedido do PT para remover vídeo em que senador apresentou documento

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 09h01
Homem de pele clara, cabelo grisalho curto, terno azul, gravata azul clara estampada e toga preta com detalhes vermelhos, sentado em uma cadeira vermelha, olhando para a direita com expressão séria. Um microfone preto está à sua frente, e o fundo é uma parede de madeira avermelhada.
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Luiz Roberto/TSE)
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O presidente do TSE, Nunes Marques, rejeitou um pedido do PT para remover o vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu uma carta escrita pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve propaganda eleitoral antecipada, já que Bolsonaro declarou apoio à candidatura do seu filho, e também pedido de não voto, por críticas indiretas ao atual governo.

Nunes Marques, contudo, considerou que não houve uma manifestação indevida e negou o pedido de liminar.

“A despeito da promoção pessoal do representado e do caráter politicamente desfavorável a Luiz Inácio Lula da Silva, a veiculação ora impugnada não contém pedido explícito de não voto, nem apresenta elementos que evidenciem manifesta falsidade, grave descontextualização ou ofensa à honra ou à imagem do pré-candidato aptas a justificar a intervenção imediata e restritiva da Justiça Eleitoral”, avaliou.

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A decisão do ministro que negou a liminar será analisada pelo plenário do TSE. Depois, ainda será julgado o mérito do caso, para decidir se houve ou não irregularidade na publicação.

O caso também foi analisado no STF. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela execução da pena de Bolsonaro, considerou que ele não poderia ter divulgado a manifestação e suspendeu as visitas.

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