A avaliação de Nunes Marque sobre carta de Bolsonaro lida por Flávio

O presidente do TSE, Nunes Marques, rejeitou um pedido do PT para remover o vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) leu uma carta escrita pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve propaganda eleitoral antecipada, já que Bolsonaro declarou apoio à candidatura do seu filho, e também pedido de não voto, por críticas indiretas ao atual governo.

Nunes Marques, contudo, considerou que não houve uma manifestação indevida e negou o pedido de liminar.

“A despeito da promoção pessoal do representado e do caráter politicamente desfavorável a Luiz Inácio Lula da Silva, a veiculação ora impugnada não contém pedido explícito de não voto, nem apresenta elementos que evidenciem manifesta falsidade, grave descontextualização ou ofensa à honra ou à imagem do pré-candidato aptas a justificar a intervenção imediata e restritiva da Justiça Eleitoral”, avaliou.

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A decisão do ministro que negou a liminar será analisada pelo plenário do TSE. Depois, ainda será julgado o mérito do caso, para decidir se houve ou não irregularidade na publicação.

O caso também foi analisado no STF. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela execução da pena de Bolsonaro, considerou que ele não poderia ter divulgado a manifestação e suspendeu as visitas.