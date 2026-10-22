A atualização preventiva que afetou os sistemas do TJSP após alerta global de segurança

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu nesta quarta-feira (21) o acesso aos sistemas eproc e SEI, plataformas voltadas à tramitação judicial e à gestão administrativa, com o objetivo de realizar uma atualização preventiva de segurança. A medida ocorreu após um alerta global direcionado a uma ferramenta digital amplamente utilizada por órgãos governamentais.

Como os serviços ficaram indisponíveis por mais de 60 minutos, a corte estadual determinou que os prazos processuais com vencimento na quarta-feira fossem prorrogados automaticamente para o primeiro dia útil seguinte, esta quinta-feira (22).

O componente tecnológico afetado não foi divulgado pelo tribunal, que afirmou apenas que a intervenção buscou conter riscos e restabelecer o ambiente seguro. No bastidor técnico, a avaliação é que a vulnerabilidade diz respeito a um módulo ou biblioteca de software de uso disseminado.

Embora afetados conjuntamente pela manutenção, eproc e SEI têm funções distintas na estrutura do Judiciário paulista: no primeiro tramitam os processos judiciais propriamente ditos, enquanto o Sistema Eletrônico de Informações é voltado para a gestão administrativa e documentos institucionais.