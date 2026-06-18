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Brasil

A atuação de Nelsinho Trad para destravar impasse sobre medicamento contra distrofia muscular

Audiência pública estava lotada de famílias e crianças que lutam pelo restabelecimento do tratamento da distrofia muscular de Duchenne

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h41 | Atualizado em 18 jun 2026, 18h34
Senador Nelsinho Trad, presidente da recém-criada Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras
Senador Nelsinho Trad (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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A atuação de Nelsinho Trad para destravar impasse sobre medicamento contra distrofia muscular Priorize VEJA no Google

O senador Nelsinho Trad atravessou para o tapete verde nesta semana para participar de uma audiência pública na Câmara que abordava o impasse em torno do medicamento Elevidys, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, que está suspenso no Brasil há quase 11 meses.

Em julho do ano passado, a Anvisa suspendeu temporariamente a venda e o uso do medicamento depois de mortes registradas no exterior em pacientes submetidos ao tratamento.

O plenário 13 ficou lotado de famílias e crianças que buscam uma solução para tratar uma doença que não espera.

Durante a audiência pública, participantes relembraram a história de Enrico, que conseguiu acesso ao medicamento, que custou cerca de 19 milhões de reais, graças a uma mobilização popular. Dois anos após a aplicação, a evolução do menino de Minas Gerais passou a ser citada por famílias que defendem uma definição sobre o tratamento.

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Médico de formação e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Trad se colocou à diposição para atuar na interlocução necessária para aproximar as partes envolvidas e ajudar na busca por uma solução.

“Sou médico e parlamentar no Senado da República. Não sei onde está precisando do apoio para que a gente possa intervir. O que passou, na minha avaliação, passou. Temos que agir daqui para frente, para que o quanto antes consigamos essa liberação, porque são vidas em jogo”, disse o senador.

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A Anvisa aguarda informações complementares relacionadas ao medicamento. O diretor-substituto da agência, João Batista Júnior, afirmou que havia um cronograma para apresentação de dados de eficácia que não foi cumprido integralmente.

Segundo ele, a Anvisa chegou a sinalizar à Roche, responsável pelo medicamento, a necessidade dos dados do estudo de acompanhamento e não concordou com a postergação da entrega para 2031. Ainda de acordo com o diretor, caso as informações necessárias estivessem disponíveis, a análise poderia avançar rapidamente.

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Representantes da Roche reconheceram que houve falhas de comunicação envolvendo alterações promovidas pela Sarepta, parceira da empresa nos Estados Unidos. A farmacêutica informou que já apresentou novos dados à Anvisa e que informações complementares deverão ser entregues em julho, após alinhamento com suas equipes globais.

Enquanto agência e fabricante discutem cronogramas e documentação, as famílias seguem pressionando por uma definição. E foi justamente essa mobilização que levou Trad a entrar no debate, oferecendo aquilo que os pais presentes mais disseram buscar durante toda a audiência: alguém capaz de abrir portas e aproximar os responsáveis por uma decisão que, para eles, é urgente.

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