A atitude de Renan Calheiros contra colega que o chamou de ‘mais corrupto do Brasil’

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou uma queixa-crime contra a senadora Eudócia Caldas (PSDB-AL) por calúnia e difamação após ter sido chamado, entre outras coisas, de “o homem mais corrupto do Brasil”.

A fala ocorreu durante uma comissão do Senador e foi reproduzida por Eudócia no Instagram.

“Se a intenção for falar aqui de corrupção, o senhor é o homem mais corrupto que tem no Brasil. Eu não ia mostrar, não, mas agora o senhor me obrigou”, declarou a parlamentar.

Eudócia rebatia uma declaração de Renan sobre aplicações no Banco Master do fundo de previdência de Maceió, durante a gestão do ex-prefeito JHC, que é filho da senadora. Os dois são adversários da família Calheiros no estado.

Continua após a publicidade

Durante a discussão, a senadora leu notícias sobre um suposto pedido de propina de 30 milhões de reais por parte de Renan e sobre uma quebra de sigilo determinada pelo STF.

Ele rebateu afirmando que foi absolvido. “Essas acusações não foram investigadas, foram julgadas. E eu fiz a prova contrária, que é a mais difícil prova do processo penal, declarou.

Continua após a publicidade

Na queixa-crime apresentada ao STF, os advogados de Renan afirmam que as declarações vão além da imunidade parlamentar,

“Não se trata de simples manifestação de opinião política. Trata-se de um discurso com conteúdo ofensivo e sabidamente inverídico em que a Querelada imputa ao Querelante a prática de crimes graves, em um contexto completamente dissociado do mandato parlamentar, e sem qualquer base factual, em verdadeiro ato atentatório à honra de colega parlamentar”, afirmaram.