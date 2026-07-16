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Brasil

A apresentação de Ratinho Junior a Caiado durante visita ao Paraná

Governador mostrou ao colega de partido e presidenciável frota usada na segurança pública

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 18h05 | Atualizado em 16 jul 2026, 18h28
Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior em Curitiba
Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior em Curitiba  (./Divulgação)
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O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato a presidente, conheceu nesta quarta-feira parte da frota das forças de segurança pública do Paraná. Caiado foi recebido em Curitiba pelo governador Ratinho Junior, seu colega de partido.

Foram apresentados parte dos veículos utilizados pelas corporações estaduais, entre eles os novos blindados canadenses Roshel e as caminhonetes RAM 3500 Longhorn, incorporadas à frota neste ano.

O Paraná adquiriu sete blindados táticos da fabricante canadense Roshel, que estão sendo utilizados para operações de alta complexidade, como o combate ao crime organizado e ações contra roubos a instituições financeiras. Dois já chegaram e os demais chegam até o fim do ano.

Também integram a nova frota 35 caminhonetes RAM 3500 Longhorn adaptadas para operações especiais. As viaturas receberam blindagem reforçada, sistemas de comunicação integrados, guincho, quebra-mato e compartimentos específicos para o transporte de armamentos e equipamentos táticos.

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As caminhonetes estão distribuídas entre a Polícia Militar, incluindo o BOPE, a Polícia Civil e a Polícia Penal.

Ratinho Junior ainda apresentou a nova frota de motos BMW para a Polícia Militar. Entre as vantagens das novas motocicletas está uma maior potência (850 cilindradas), o que permite mais agilidade nas atividades dos militares.

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