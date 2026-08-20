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Brasil

A aposta de vice de Renan Santos para que candidato enfrente Lula no segundo turno

Em entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, Aroldo Medina disse ver com 'otimismo' resultado das últimas pesquisas eleitorais

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h15 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h29
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A aposta de vice de Renan Santos para que candidato enfrente Lula no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

Candidato a vice na chapa de Renan Santos (Missão) à Presidência da República, Aroldo Medina (Missão) defende que o presidenciável poderá chegar ao segundo turno das eleições contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Medina, o crescimento de Renan nas últimas pesquisas de intenção de voto mostra a viabilidade do enfrentamento.

Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta quinta-feira, 20, o candidato a vice do Missão afirmou ver com “otimismo” o desempenho de Renan. Segundo ele, o ex-líder do Movimento Brasil Livre (MBL) tem potencial de crescimento justamente por ser um nome ainda desconhecido por grande parte do eleitorado.

“Estimamos que 70% dos brasileiros ainda não conhecem o Renan. Numa regra de três simples, se 30% [dos eleitores] já o colocam com dois dígitos nas pesquisas (…) em 70%, o Renan, nos próximos 40 dias, tem tudo para estar no segundo turno, enfrentando o presidente Lula no pleito”, disse.

Apesar da afirmação de Medina, Renan Santos tem pontuado abaixo de 10%, nominalmente, nas principais sondagens eleitorais para o Planalto.

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A última pesquisa presidencial, divulgada pela Nexus na segunda-feira, 17, mostra um cenário de Lula e Flávio Bolsonaro (PL) isolados na frente dos demais candidatos: o petista aparece com 41%, enquanto Flávio tem 36%. Ronaldo Caiado (PSD) registra 5%, Renan Santos, 4%, e Romeu Zema (Novo), 4%.

Já a AtlasIntel de 29 de julho mostrou Renan com 7,8% das intenções de voto nos dois cenários de primeiro turno testados pelo instituto — mais que o dobro do registrado pelos adversários da chamada “terceira via”.

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Debates e ‘fujões’

Durante a entrevista ao Ponto de Vista, Aroldo Medina pregou a participação tanto de Lula quanto de Flávio nos debates eleitorais e defendeu que os postulantes não fujam do “questionamento”.

O atual presidente queixou-se da presença de Renan e de Zema no confronto realizado pela Band no próximo domingo, 23, e decidiu não participar do encontro. Pelas regras eleitorais, o canal não estaria obrigado a chamar os postulantes do Missão e do Novo. Flávio Bolsonaro, que já anunciou como estratégia ir apenas onde Lula estiver, também deverá estar ausente.

“Estamos otimistas com esse prognóstico do crescimento do Renan. Quanto mais conhecido ele for (…) almejamos que o Flávio e Lula não deixem de comparecer no debate. Não fujam do questionamento, de apresentar as suas propostas, de debater com o Renan, que não vai morder ninguém lá”, disse Medina.

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“Ele [Renan] está preparado e já disse tanto para o Flávio quanto para o Lula que podem ir tranquilos. Ele vai apresentar suas propostas e quer ouvir as propostas do Flávio e do Lula para o bem da nação brasileira”, prosseguiu o candidato à vice Presidência.

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