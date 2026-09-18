A aposta de Flávio para desequilibrar o jogo ainda no primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aposta no interior de São Paulo como fiel da balança para desequilibrar a disputa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. Levantamentos feitos pelo PL mostram um aumento do percentual de intenção de votos em municípios do interior, pelos quais Flávio peregrinará na semana que antecede a votação de 4 de outubro.

Além disso, aliados do filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) contam, a partir da semana que vem, com uma dobradinha entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ricardo Nunes (MDB) pedindo voto útil em Flávio, como forma de desidratar as campanhas de Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (NOVO) e Ronaldo Caiado (PSD).

A decisão da campanha

A campanha de Flávio já tem certo que concentrará as atividades da última semana antes do primeiro turno no Sudeste. A ideia é peregrinar cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (os três maiores colégios eleitorais do país), onde as pesquisas internas apontam possibilidade de virada sobre Lula.

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Antes disso, já na semana que vem, Flávio tem certas agendas no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina, onde percorrerá cidades como Joinville e Chapecó ao lado de Carlos Bolsonaro (PL-SC).

Em território catarinense, o presidenciável vai reforçar o vínculo com seu irmão mais novo, que é candidato ao Senado pelo estado. Em pesquisas de intenção de votos, Carlos aparece atrás de Caroline de Toni e à frente de Esperidião Amin (PP).

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Com o tour por Chapecó e Joinville, ele espera ver Carlos avançar nas projeções e assegurar a cadeira da família na Casa Alta do Congresso.