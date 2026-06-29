A aposta da Polícia Civil do Rio para combater lavagem com moedas digitais

A Polícia Civil do Rio criou um núcleo especializado para investigações envolvendo moedas digitais. A nova unidade vai auxiliar no combate à lavagem de dinheiro, golpes virtuais e outros crimes financeiros relacionados a ativos digitais. O Núcleo de Apoio às Investigações com Ativos Virtuais (Nucripto) prestará apoio técnico a delegacias e equipes de investigação.



O grupo vai contar com especialistas em casos que envolvam suspeitas de uso de criptoativos para esconder e movimentar recursos do crime. O núcleo será coordenado pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD).

Nas últimas semanas, a polícia encontrou diversas fazendas clandestinas de mineração de criptomoedas durante operações no Complexo de Lins, no Complexo da Maré e na Baixada Fluminense. Os agentes descobriram locais que armazenavam centenas de equipamentos tecnológicos abastecidos por ligações irregulares de energia para a mineração dos ativos digitais.

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Para a Polícia Civil, a descoberta comprova a busca de organizações criminosas por novas formas de esconder e movimentar recursos obtidos de maneira ilícita.