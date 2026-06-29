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Brasil

A aposta da Polícia Civil do Rio para combater lavagem com moedas digitais

Núcleo especializado no assunto foi criado como resposta às novas formas de movimentar dinheiro adotadas pelas facções criminosas

Por Luiza Zubelli 29 jun 2026, 18h31
Ambiente interno com estantes metálicas repletas de equipamentos de mineração de criptomoedas, muitos fios expostos e um ar-condicionado de janela na parede lateral. O chão está bagunçado com mais equipamentos e cabos.
Fazenda de mineração de criptomoedas (PCERJ/Divulgação)
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A Polícia Civil do Rio criou um núcleo especializado para investigações envolvendo moedas digitais. A nova unidade vai auxiliar no combate à lavagem de dinheiro, golpes virtuais e outros crimes financeiros relacionados a ativos digitais. O Núcleo de Apoio às Investigações com Ativos Virtuais (Nucripto) prestará apoio técnico a delegacias e equipes de investigação. 

O grupo vai contar com especialistas em casos que envolvam suspeitas de uso de criptoativos para esconder e movimentar recursos do crime. O núcleo será coordenado pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD).

Nas últimas semanas, a polícia encontrou diversas fazendas clandestinas de mineração de criptomoedas durante operações no Complexo de Lins, no Complexo da Maré e na Baixada Fluminense. Os agentes descobriram  locais que armazenavam centenas de equipamentos tecnológicos abastecidos por ligações irregulares de energia para a mineração dos ativos digitais.

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Para a Polícia Civil, a descoberta comprova a busca de organizações criminosas por novas formas de esconder e movimentar recursos obtidos de maneira ilícita.

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