A angústia dos aliados diante da demora de Lula em definir os rumos do futuro governo
Já são duas semanas sem que o presidente reeleito tranquilize o país mostrando o que pretende fazer no próximo mandato
Entre aliados do presidente Lula, é crescente o incômodo com a demora do presidente da República em deflagrar a transição para o futuro governo.
A lentidão do petista em anunciar um nome para Fazenda, por exemplo, “mostra que Lula não se preparou para ser reeleito”, diz um graúdo petista.
A avaliação desse petista é de que o país deu um novo mandato a Lula, mas segue impaciente — e cobrando respostas, medidas, rumos… — diante dos problemas de gestão do petista:
“A crise econômica é urgente e Lula não pode se dar ao luxo de deixar o país sem respostas por duas semanas a fio e ainda viajar”, diz esse aliado ao Radar.
Um interlocutor direto de Lula garante, no entanto, que as pressões fazem parte de um movimento de setores do PT que desejam lotear logo a máquina do futuro governo: “Lula não quer repetir erros. Por isso tem calma”.