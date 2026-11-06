A angústia dos aliados diante da demora de Lula em definir os rumos do futuro governo

Entre aliados do presidente Lula, é crescente o incômodo com a demora do presidente da República em deflagrar a transição para o futuro governo.

A lentidão do petista em anunciar um nome para Fazenda, por exemplo, “mostra que Lula não se preparou para ser reeleito”, diz um graúdo petista.

A avaliação desse petista é de que o país deu um novo mandato a Lula, mas segue impaciente — e cobrando respostas, medidas, rumos… — diante dos problemas de gestão do petista:

“A crise econômica é urgente e Lula não pode se dar ao luxo de deixar o país sem respostas por duas semanas a fio e ainda viajar”, diz esse aliado ao Radar.

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Um interlocutor direto de Lula garante, no entanto, que as pressões fazem parte de um movimento de setores do PT que desejam lotear logo a máquina do futuro governo: “Lula não quer repetir erros. Por isso tem calma”.