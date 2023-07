A alfinetada de Aras na Lava Jato e a escolha de sucessor na PGR

Apesar do período de recesso “informal” no Congresso, a semana promete ser agitada em Brasília. Depois da aprovação da reforma tributária na Câmara, na última semana, o ministro da Fazenda Fernando Haddad deve se reunir nesta terça-feira, 11, com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a tramitação da proposta na Casa. E no último domingo, 9, o procurador-geral da República, Augusto Aras, foi às redes comentar as alternativas de nomes que poderão vir a substituí-lo — o seu próprio nome, com a recondução ao cargo, também é uma opção. Conforme noticiou a coluna Radar, o presidente Lula deve receber representante da ANPR, entidade que organiza a lista tríplice de indicações com os nomes de candidatos mais votados. O caminho da reforma tributária no Congresso e a alfinetada de Aras na Lava Jato — algo que o torna “simpático” aos olhos do Senado, responsável pela sabatina dos postulantes — são os destaques do Giro VEJA desta segunda-feira, 10.

