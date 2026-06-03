A ajuda oferecida por Anitta a influenciador que filmou Ovni em Curitiba
Mayk Leão fez registro misterioso em seu sítio
Continua dando o que falar o influenciador Mayk Leão, que filmou suposto Ovni em seu sítio, em Campo Largo, no Paraná. Agora Anitta ofereceu ajuda a ele após vídeo viral. “Meu Deus”, escreveu Mayk nos stories do Instagram, com um emoji. A mensagem enviada por Anitta dizia: “Querido, se você precisar de alguma ajuda estou à disposição”.
O influenciador relata que está com dificuldades para dormir desde domingo, 31, quando filmou acontecimentos estranhos na propriedade onde vive, na zona rural da Região Metropolitana de Curitiba. “Hoje eu tô bem mais calmo, mas não tô conseguindo dormir bem ainda. Já tô há dois dias sem dormir. Primeiro, por tantas pessoas entrando em contato e também pelo medo de dormir. Minha mente tá muito… Com os sons que eu escutei, o barulho daquela comunicação que eu escutei na mata. Os estalos. Parece que isso está na minha cabeça. É como se eu tivesse recebido algo, não escutado. Algo que veio.”