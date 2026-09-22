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A acirrada disputa entre governador e ex-prefeito na eleição do Sergipe, segundo pesquisa

Aliado de Lula, Fábio Mitidieri (PSD) empata no segundo turno com ex-prefeito Valmir de Francisquinho (Republicanos), indica Real Time Big Data

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 10h23 | Atualizado em 22 set 2026, 10h38
O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD); e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho
O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD); e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Redes sociais/Reprodução)
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A acirrada disputa entre governador e ex-prefeito na eleição do Sergipe, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A menos de duas semanas das eleições estaduais, o cenário em Sergipe caminha para um impasse no primeiro turno entre o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Republicanos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 22.

No primeiro turno, Fábio Mitidieri lidera com 43% das intenções de voto, seguido por Valmir de Francisquinho, que tem 38%. No limite da margem de erro, a diferença entre eles chega a 1 ponto percentual.

Aliado do PT em Sergipe, Mitidieri disputa a reeleição com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem 67% de aprovação de seu primeiro mandato, conforme a pesquisa. À direita, Valmir concorre pelo Republicanos e enfrenta a candidatura rival do PL com Ricardo Marques, vice-prefeito de Aracaju.

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Governador — Sergipe — 1º turno

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  • Fábio Mitidieri (PSD): 43%
  • Valmir de Francisquinho (Republicanos): 38%
  • Ricardo Marques (PL): 10%
  • Dr. Helton (PSOL): 3%
  • Emanuel Cacho (PSDB): 1%
  • Taty Cristina de Jesus (DC): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 2%

Na simulação de segundo turno, Mitidieri e Valmir empatam tecnicamente dentro da margem de erro de 2 pontos.

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Governador — Sergipe — 2º turno (cenário único)

  • Fábio Mitidieri (PSD): 46%
  • Valmir de Francisquinho (Republicanos): 43%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 5%

Na disputa pelo Senado, lidera o candidato André David (Republicanos), delegado da Polícia Civil, com 18% das intenções de voto. A briga é acirrada contra os senadores Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT), que disputam a reeleição em 2026, e o ex-deputado federal André Moura (União Brasil).

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Senador — Sergipe

  • Delegado André David (Republicanos): 18%
  • Alessandro Vieira (MDB): 14%
  • Rogério Carvalho (PT): 12%
  • André Moura (União Brasil): 10%
  • Eduardo Amorim (Republicanos): 9%
  • Rodrigo Valadares (PL): 9%
  • Edvaldo (PDT): 9%
  • Coronel Rocha (PL): 8%
  • Iran Barbosa (PSOL): 2%
  • Paulinho da União Tur (DC): 0%
  • Renatinha (DC): 0%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1. 600 eleitores em Sergipe entre os dias 17 e 21 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SE-02030/2026.

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Eleições estaduais de 2026
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