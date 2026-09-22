A acirrada disputa entre governador e ex-prefeito na eleição do Sergipe, segundo pesquisa
Aliado de Lula, Fábio Mitidieri (PSD) empata no segundo turno com ex-prefeito Valmir de Francisquinho (Republicanos), indica Real Time Big Data
A menos de duas semanas das eleições estaduais, o cenário em Sergipe caminha para um impasse no primeiro turno entre o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Republicanos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 22.
No primeiro turno, Fábio Mitidieri lidera com 43% das intenções de voto, seguido por Valmir de Francisquinho, que tem 38%. No limite da margem de erro, a diferença entre eles chega a 1 ponto percentual.
Aliado do PT em Sergipe, Mitidieri disputa a reeleição com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem 67% de aprovação de seu primeiro mandato, conforme a pesquisa. À direita, Valmir concorre pelo Republicanos e enfrenta a candidatura rival do PL com Ricardo Marques, vice-prefeito de Aracaju.
Governador — Sergipe — 1º turno
- Fábio Mitidieri (PSD): 43%
- Valmir de Francisquinho (Republicanos): 38%
- Ricardo Marques (PL): 10%
- Dr. Helton (PSOL): 3%
- Emanuel Cacho (PSDB): 1%
- Taty Cristina de Jesus (DC): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 2%
Na simulação de segundo turno, Mitidieri e Valmir empatam tecnicamente dentro da margem de erro de 2 pontos.
Governador — Sergipe — 2º turno (cenário único)
- Fábio Mitidieri (PSD): 46%
- Valmir de Francisquinho (Republicanos): 43%
- Nulo/Branco: 6%
- Não Sabe / Não Respondeu: 5%
Na disputa pelo Senado, lidera o candidato André David (Republicanos), delegado da Polícia Civil, com 18% das intenções de voto. A briga é acirrada contra os senadores Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT), que disputam a reeleição em 2026, e o ex-deputado federal André Moura (União Brasil).
Senador — Sergipe
- Delegado André David (Republicanos): 18%
- Alessandro Vieira (MDB): 14%
- Rogério Carvalho (PT): 12%
- André Moura (União Brasil): 10%
- Eduardo Amorim (Republicanos): 9%
- Rodrigo Valadares (PL): 9%
- Edvaldo (PDT): 9%
- Coronel Rocha (PL): 8%
- Iran Barbosa (PSOL): 2%
- Paulinho da União Tur (DC): 0%
- Renatinha (DC): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 5%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1. 600 eleitores em Sergipe entre os dias 17 e 21 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SE-02030/2026.