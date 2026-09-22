A acirrada disputa entre governador e ex-prefeito na eleição do Sergipe, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data para o governo de Sergipe aponta Fábio Mitidieri (PSD) à frente de Valmir de Francisquinho (Republicanos) no 1º turno, mas ambos empatam tecnicamente no 2º. A disputa pelo Senado também se mostra acirrada, com André David (Republicanos) liderando. Confira os detalhes da pesquisa.

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A menos de duas semanas das eleições estaduais, o cenário em Sergipe caminha para um impasse no primeiro turno entre o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (Republicanos). A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi publicada nesta terça-feira, 22.

No primeiro turno, Fábio Mitidieri lidera com 43% das intenções de voto, seguido por Valmir de Francisquinho, que tem 38%. No limite da margem de erro, a diferença entre eles chega a 1 ponto percentual.

Aliado do PT em Sergipe, Mitidieri disputa a reeleição com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem 67% de aprovação de seu primeiro mandato, conforme a pesquisa. À direita, Valmir concorre pelo Republicanos e enfrenta a candidatura rival do PL com Ricardo Marques, vice-prefeito de Aracaju.

Governador — Sergipe — 1º turno

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Fábio Mitidieri (PSD): 43%

Valmir de Francisquinho (Republicanos): 38%

Ricardo Marques (PL): 10%

Dr. Helton (PSOL): 3%

Emanuel Cacho (PSDB): 1%

Taty Cristina de Jesus (DC): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 2%

Na simulação de segundo turno, Mitidieri e Valmir empatam tecnicamente dentro da margem de erro de 2 pontos.

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Governador — Sergipe — 2º turno (cenário único)

Fábio Mitidieri (PSD): 46%

Valmir de Francisquinho (Republicanos): 43%

Nulo/Branco: 6%

Não Sabe / Não Respondeu: 5%

Na disputa pelo Senado, lidera o candidato André David (Republicanos), delegado da Polícia Civil, com 18% das intenções de voto. A briga é acirrada contra os senadores Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT), que disputam a reeleição em 2026, e o ex-deputado federal André Moura (União Brasil).

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Senador — Sergipe

Delegado André David (Republicanos): 18%

Alessandro Vieira (MDB): 14%

Rogério Carvalho (PT): 12%

André Moura (União Brasil): 10%

Eduardo Amorim (Republicanos): 9%

Rodrigo Valadares (PL): 9%

Edvaldo (PDT): 9%

Coronel Rocha (PL): 8%

Iran Barbosa (PSOL): 2%

Paulinho da União Tur (DC): 0%

Renatinha (DC): 0%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1. 600 eleitores em Sergipe entre os dias 17 e 21 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código SE-02030/2026.