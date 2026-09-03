🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Brasil

A acirrada disputa entre dois nomes da direita pelo governo de Mato Grosso, segundo pesquisa

Senador bolsonarista lidera com margem apertada sobre o atual governador em levantamento Real Time Big Data; candidata de Lula fica em 3º

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 09h12
Dois homens em close-up, o da esquerda com cabelo grisalho e terno azul-marinho com gravata verde, o da direita calvo, de óculos e blazer azul texturizado sobre camisa azul-clara, ambos com microfones à frente
O senador Wellington Fagundes (PL-MT); e o governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos) (Ton Molina/Agência Senado/Mayke Toscano/Secom-MT/Divulgação)
Continua após publicidade
A acirrada disputa entre dois nomes da direita pelo governo de Mato Grosso, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A um mês das eleições estaduais, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) e o governador Otaviano Pivetta (Republicanos) travam uma apertada disputa eleitoral pelo governo do Mato Grosso. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 3.

No primeiro turno, Wellington Fagundes lidera com 34% das intenções de voto contra 27% de Otaviano Pivetta. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem do senador sobre o atual governador varia de 4 a 7 pontos.

Vice-governador que assumiu o Executivo em março, Pivetta é a aposta sucessória do ex-governador Mauro Mendes (União Brasil), que disputa o Senado após dois mandatos consecutivos à frente do estado. Fagundes, por sua vez, é aliado próximo do bolsonarismo e endossado pelo colega senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A médica Natasha Slhessarenko (PSD), que concorre com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece em terceiro lugar com 13% das intenções de voto. Os demais candidatos somam 5% do eleitorado, enquanto os votos brancos e nulos representam 10% e outros 11% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Siga
Continua após a publicidade

Governador — Mato Grosso — 1º turno

  • Wellington Fagundes (PL): 34%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 27%
  • Natasha Slhessarenko (PSD): 13%
  • Rafaell Milas (Missão): 4%
  • Sgto. Laudicério (Agir): 1%
  • Maurício Coelho (Mobiliza): 0%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/não respondeu: 11%

Nas simulações de segundo turno, Wellington Fagundes venceria Otaviano Pivetta por 45% a 33% dos votos e derrotaria Natasha Slhessarenko por 53% a 27% do eleitorado. Em confronto direto contra a médica do PSD, o atual governador sairia vitorioso com placar de 45% a 31%.

Continua após a publicidade

Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 1)

  • Wellington Fagundes (PL): 45%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 33%
  • Nulo/Branco: 11%
  • Não sabe/não respondeu: 11%

Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 2)

Continua após a publicidade
  • Wellington Fagundes (PL): 53%
  • Natasha Shlessarenko (PSD): 27%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/não respondeu: 10%

Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 3)

  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 45%
  • Natasha Shlessarenko (PSD): 31%
  • Nulo/Branco: 13%
  • Não sabe/não respondeu: 11%
Continua após a publicidade

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Mato Grosso entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MT-07156/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições estaduais de 2026
Maquiavel
Mato Grosso
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).