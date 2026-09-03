A acirrada disputa entre dois nomes da direita pelo governo de Mato Grosso, segundo pesquisa
Senador bolsonarista lidera com margem apertada sobre o atual governador em levantamento Real Time Big Data; candidata de Lula fica em 3º
A um mês das eleições estaduais, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) e o governador Otaviano Pivetta (Republicanos) travam uma apertada disputa eleitoral pelo governo do Mato Grosso. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 3.
No primeiro turno, Wellington Fagundes lidera com 34% das intenções de voto contra 27% de Otaviano Pivetta. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem do senador sobre o atual governador varia de 4 a 7 pontos.
Vice-governador que assumiu o Executivo em março, Pivetta é a aposta sucessória do ex-governador Mauro Mendes (União Brasil), que disputa o Senado após dois mandatos consecutivos à frente do estado. Fagundes, por sua vez, é aliado próximo do bolsonarismo e endossado pelo colega senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A médica Natasha Slhessarenko (PSD), que concorre com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece em terceiro lugar com 13% das intenções de voto. Os demais candidatos somam 5% do eleitorado, enquanto os votos brancos e nulos representam 10% e outros 11% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.
Governador — Mato Grosso — 1º turno
- Wellington Fagundes (PL): 34%
- Otaviano Pivetta (Republicanos): 27%
- Natasha Slhessarenko (PSD): 13%
- Rafaell Milas (Missão): 4%
- Sgto. Laudicério (Agir): 1%
- Maurício Coelho (Mobiliza): 0%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Nas simulações de segundo turno, Wellington Fagundes venceria Otaviano Pivetta por 45% a 33% dos votos e derrotaria Natasha Slhessarenko por 53% a 27% do eleitorado. Em confronto direto contra a médica do PSD, o atual governador sairia vitorioso com placar de 45% a 31%.
Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 1)
- Wellington Fagundes (PL): 45%
- Otaviano Pivetta (Republicanos): 33%
- Nulo/Branco: 11%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 2)
- Wellington Fagundes (PL): 53%
- Natasha Shlessarenko (PSD): 27%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 3)
- Otaviano Pivetta (Republicanos): 45%
- Natasha Shlessarenko (PSD): 31%
- Nulo/Branco: 13%
- Não sabe/não respondeu: 11%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Mato Grosso entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MT-07156/2026.