A acirrada disputa entre dois nomes da direita pelo governo de Mato Grosso, segundo pesquisa

A um mês das eleições estaduais, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) e o governador Otaviano Pivetta (Republicanos) travam uma apertada disputa eleitoral pelo governo do Mato Grosso. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 3.

No primeiro turno, Wellington Fagundes lidera com 34% das intenções de voto contra 27% de Otaviano Pivetta. No limite da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a vantagem do senador sobre o atual governador varia de 4 a 7 pontos.

Vice-governador que assumiu o Executivo em março, Pivetta é a aposta sucessória do ex-governador Mauro Mendes (União Brasil), que disputa o Senado após dois mandatos consecutivos à frente do estado. Fagundes, por sua vez, é aliado próximo do bolsonarismo e endossado pelo colega senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A médica Natasha Slhessarenko (PSD), que concorre com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece em terceiro lugar com 13% das intenções de voto. Os demais candidatos somam 5% do eleitorado, enquanto os votos brancos e nulos representam 10% e outros 11% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Governador — Mato Grosso — 1º turno

Wellington Fagundes (PL): 34%

Otaviano Pivetta (Republicanos): 27%

Natasha Slhessarenko (PSD): 13%

Rafaell Milas (Missão): 4%

Sgto. Laudicério (Agir): 1%

Maurício Coelho (Mobiliza): 0%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/não respondeu: 11%

Nas simulações de segundo turno, Wellington Fagundes venceria Otaviano Pivetta por 45% a 33% dos votos e derrotaria Natasha Slhessarenko por 53% a 27% do eleitorado. Em confronto direto contra a médica do PSD, o atual governador sairia vitorioso com placar de 45% a 31%.

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Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 1)

Wellington Fagundes (PL): 45%

Otaviano Pivetta (Republicanos): 33%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe/não respondeu: 11%

Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 2)

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Wellington Fagundes (PL): 53%

Natasha Shlessarenko (PSD): 27%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/não respondeu: 10%

Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário 3)

Otaviano Pivetta (Republicanos): 45%

Natasha Shlessarenko (PSD): 31%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe/não respondeu: 11%

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Mato Grosso entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MT-07156/2026.